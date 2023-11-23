Корм, препараты и диагностика. Тюменцев попросили помочь вылечить сову Софушку

Напомним, птицу нашел недалеко от Туринска местный житель Андрей Широковский. Софушка не могла летать, рассказали в центре реабилитации. Поэтому Андрей забрал её к себе, две недели он ухаживал за совой и параллельно искал новое место жительства для необычной питомицы.