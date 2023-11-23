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Ветеринары в Тюмени открыли сбор на лечение спасенной полярной совы

Корм, препараты и диагностика. Тюменцев попросили помочь вылечить сову Софушку

23 ноября 2023, 13:32
Фото: 1MI

Ветеринары в Тюмени открыли сбор на лечение спасенной полярной совы

Сотрудники центра реабилитации диких животных просят тюменцев помочь собрать деньги на лечение и восстановление совы Софушки, которую доставили к ним из Свердловской области.

Птице нужен корм, препараты для лечения, и диагностические исследования.

Напомним, птицу нашел недалеко от Туринска местный житель Андрей Широковский. Софушка не могла летать, рассказали в центре реабилитации. Поэтому Андрей забрал её к себе, две недели он ухаживал за совой и параллельно искал новое место жительства для необычной питомицы.

Собственными силами Андрей сделал сове рентген и доставил в тюменский центр реабилитации «У Лукоморья». Его специалисты сейчас следят за состоянием Софушки и продолжают обследования. Птица, рассказывают, активна, у неё хороший аппетит.

— Ждем результаты анализов. По рентгену — не всё так плохо. Но прогнозы по дальнейшему выпуску пока не даём. Нужно наблюдать за динамикой лечения, — уточнила «Нашему городу» ветеринар центра реабилитации.

Пожертвования на корм, лечение и реабилитацию Софы, отметили в центре, принимаются только на реквизиты организации или по номеру телефона её руководителя. Помочь полярной сове можно любой суммой.

Также «Наш город» рассказывал о лебеде, попавшем в ледяную ловушку на тюменском озере. Его спасли, специалисты обнаружили в его теле дробь. Но птица, к сожалению, не выжила.

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#Тюмень#Тюменская область#Животные#Живая природа#Свердловская область#Помощь#Белая Сова#Лечение#Реабилитация#Диагностика#Корм#Инна Доровская
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