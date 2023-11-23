Корм, препараты и диагностика. Тюменцев попросили помочь вылечить сову Софушку

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Птице нужен корм, препараты для лечения, и диагностические исследования.
Напомним, птицу нашел недалеко от Туринска местный житель Андрей Широковский. Софушка не могла летать, рассказали в центре реабилитации. Поэтому Андрей забрал её к себе, две недели он ухаживал за совой и параллельно искал новое место жительства для необычной питомицы.
Собственными силами Андрей сделал сове рентген и доставил в тюменский центр реабилитации «У Лукоморья». Его специалисты сейчас следят за состоянием Софушки и продолжают обследования. Птица, рассказывают, активна, у неё хороший аппетит.
— Ждем результаты анализов. По рентгену — не всё так плохо. Но прогнозы по дальнейшему выпуску пока не даём. Нужно наблюдать за динамикой лечения, — уточнила «Нашему городу» ветеринар центра реабилитации.
Пожертвования на корм, лечение и реабилитацию Софы, отметили в центре, принимаются только на реквизиты организации или по номеру телефона её руководителя. Помочь полярной сове можно любой суммой.