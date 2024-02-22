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Четверо жителей Тюменской области едва не замерзли в поле. Видео
В Тюменской области силовики спасли замерзавших в поле людей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в дежурную часть полиции по Казанскому району поступил звонок в пятом часу утра.
22 февраля, 16:27
2023
В Тюмени полиция разыскивает фотоживодеров
21 марта 2023, 07:40
«Сидит на Харьковской уже два дня»: тюменцев беспокоит судьба прилетевшей совы
В паблике «ЧС Тюмень» опубликовали фотографию совы, которая уже не первый день неподвижно сидит на крыше дома по улице Харьковской, 68.
5 февраля 2023, 17:18

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