«Сидит на Харьковской уже два дня»: тюменцев беспокоит судьба прилетевшей совы

В паблике «ЧС Тюмень» опубликовали фотографию совы, которая уже не первый день неподвижно сидит на крыше дома по улице Харьковской, 68.