Спасенный на тюменском озере лебедь погиб после лечения

В спасении примерзшего лебедя участвовали сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области, представители Госохотнадзора и волонтеры. Михаил и Николай Рудаковы, подобравшись на лодке к лебедю, смогли поймать его. С берега их страховали другие добровольцы, которые приняли спасенного на суше.