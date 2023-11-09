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Спасенный на тюменском озере лебедь погиб после лечения

Спасенный на тюменском озере лебедь погиб после лечения

9 ноября 2023, 12:50
Фото: 1MI
Лебедь, спасенный волонтерами и сотрудниками ГИМС в СНТ «Лесная сказка», получал лечение в центре «У Лукоморья», однако погиб накануне из-за сердечной недостаточности и поражения легких. Рентген показал дробь в теле птицы.

На тюменском озере «Лопаткино» в СНТ «Лесная сказка» неделей ранее жители заметили замерзающего лебедя и тут же распространили призывы о помощи в социальных сетях. У птицы примерзла ко льду одна лапка, а ночью жители охраняли ее от лисы.

В спасении примерзшего лебедя участвовали сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области, представители Госохотнадзора и волонтеры. Михаил и Николай Рудаковы, подобравшись на лодке к лебедю, смогли поймать его. С берега их страховали другие добровольцы, которые приняли спасенного на суше.

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Пострадавшую птицу лечили в центре «У Лукоморья» — специалисты выявили в теле лебедя дробь. Однако умер он по другим причинам: поражение легких и сердечная недостаточность.

Ранее «Наш город» писал о ребенке, провалившемся под лед в Тюменской области. Неравнодушные граждане поспешили к ребенку на помощь — с их помощью мальчику удалось избежать гибели. Это не первый случай провала под лед в текущем сезоне.

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#Общество#Волонтеры#МЧС#Социальные сети#Помощь#Спасение#ГИМС#Дмитрий Балобанов
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