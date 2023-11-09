Спасенный на тюменском озере лебедь погиб после лечения

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
На тюменском озере «Лопаткино» в СНТ «Лесная сказка» неделей ранее жители заметили замерзающего лебедя и тут же распространили призывы о помощи в социальных сетях. У птицы примерзла ко льду одна лапка, а ночью жители охраняли ее от лисы.
В спасении примерзшего лебедя участвовали сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области, представители Госохотнадзора и волонтеры. Михаил и Николай Рудаковы, подобравшись на лодке к лебедю, смогли поймать его. С берега их страховали другие добровольцы, которые приняли спасенного на суше.
Пострадавшую птицу лечили в центре «У Лукоморья» — специалисты выявили в теле лебедя дробь. Однако умер он по другим причинам: поражение легких и сердечная недостаточность.
Ранее «Наш город» писал о ребенке, провалившемся под лед в Тюменской области. Неравнодушные граждане поспешили к ребенку на помощь — с их помощью мальчику удалось избежать гибели. Это не первый случай провала под лед в текущем сезоне.