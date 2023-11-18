В Ярковском районе за год деревенский ФАП оказал более 5,5 тыс. медицинских слуг

В начале прошлого года 5 ФАПов распахнули свои двери для жителей сельских поселений Ярковского района. Только один из них — в деревне Караульнояр, где проживают всего 500 человек, за это время провел 5500 приемов, сообщает пресс-служба депздрава Тюменской области.

В ФАПах сельчане получают первичную медицинскую помощь, прививаются и проходят диспансеризацию и профосмотры. «Большое удовольствие работать и встречать своих пациентов в новом, комфортном помещении. Благодаря новому оборудованию ФАПа, мы стали гораздо мобильнее в оказании медицинской помощи. Больше не нужно направлять пациента в районный центр для уточнения диагноза и терять порой драгоценное время», — отметила заведующая Караульноярском фельдшерско-акушерским пунктом Татьяна Чемагина. Новые медицинские пункты в Ярковском районе были открыты по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Отметим, в рамках собственной программы в Тюменской области строятся новые поликлиники, ФАПы, в медучреждения закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.