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Posted 18 ноября, 12:02

Published 18 ноября, 12:02

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

В Ярковском районе за год деревенский ФАП оказал более 5,5 тыс. медицинских слуг

В Ярковском районе за год деревенский ФАП оказал более 5,5 тыс. медицинских слуг

18 ноября 2023, 12:02
Фото: 1MI
В начале прошлого года 5 ФАПов распахнули свои двери для жителей сельских поселений Ярковского района. Только один из них — в деревне Караульнояр, где проживают всего 500 человек, за это время провел 5500 приемов, сообщает пресс-служба депздрава Тюменской области.

В ФАПах сельчане получают первичную медицинскую помощь, прививаются и проходят диспансеризацию и профосмотры.

«Большое удовольствие работать и встречать своих пациентов в новом, комфортном помещении. Благодаря новому оборудованию ФАПа, мы стали гораздо мобильнее в оказании медицинской помощи. Больше не нужно направлять пациента в районный центр для уточнения диагноза и терять порой драгоценное время», — отметила заведующая Караульноярском фельдшерско-акушерским пунктом Татьяна Чемагина.

Новые медицинские пункты в Ярковском районе были открыты по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Отметим, в рамках собственной программы в Тюменской области строятся новые поликлиники, ФАПы, в медучреждения закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

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