В Ярковском районе за год деревенский ФАП оказал более 5,5 тыс. медицинских слуг

Posted 18 ноября, 12:02
Published 18 ноября, 12:02
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
В ФАПах сельчане получают первичную медицинскую помощь, прививаются и проходят диспансеризацию и профосмотры.
«Большое удовольствие работать и встречать своих пациентов в новом, комфортном помещении. Благодаря новому оборудованию ФАПа, мы стали гораздо мобильнее в оказании медицинской помощи. Больше не нужно направлять пациента в районный центр для уточнения диагноза и терять порой драгоценное время», — отметила заведующая Караульноярском фельдшерско-акушерским пунктом Татьяна Чемагина.
Новые медицинские пункты в Ярковском районе были открыты по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
Отметим, в рамках собственной программы в Тюменской области строятся новые поликлиники, ФАПы, в медучреждения закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.