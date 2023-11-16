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Posted 16 ноября, 12:37

Published 16 ноября, 12:37

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Тюменское фармпредприятие выпускает более 100 наименований лекарственных препаратов

Тюменское фармпредприятие выпускает более 100 наименований лекарственных препаратов

16 ноября 2023, 12:37
Фото: 1MI
Предприятие «Фармасинтез-Тюмень» при поддержке регионального правительства наращивает объемы производства лекарственных препаратов. На сегодня в линейке компании более 100 наименований лекарственных препаратов, большая часть которых входит в перечень жизненно важных.
Фото: Информцентр правительства ТО

По данным Информцентра правительства Тюменской области, в 2022 и 2023 годах на предприятии запустили в общей сложности семь новых производственных линий.

Производство рентгеноконтрастных препаратов за период с первого полугодия 2022 года по первое полугодие 2023 года увеличилось более чем в 5 раз, гормональных препаратов — более чем в 6 раз.

Общий объем инвестиций в создание и развитие предприятия уже превысил 5 млрд рублей, в настоящее время здесь трудятся порядка 860 человек.

«В течение 2024 года планируем ввести в строй новый Центр разработки и внедрения технологий. Реализуем проект по созданию третьей очереди производства высокотехнологичных препаратов пролонгрированного действия. Мы благодарны Губернатору, Правительству и Инвестиционному агентству Тюменской области за профессиональную поддержку. В частности, такая региональная мера, как компенсация затрат на первый взнос по лизингу помогает нам реконструировать и модернизировать действующие цеха, а также внедрять в производство новые препараты», — цитирует агентство гендиректора «Фармасинтез-Тюмень» Владимира Кисиленко.

Напомним, что в регионе уже 10 лет работает фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», учрежденный правительством Тюменской области с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей. Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.

Также в 2023 году по поручению губернатора Тюменской области Фонд микрофинансирования запустил новую программу — «Инвестиционные займы». По ней срок кредитования может быть увеличен на пять лет. Новыми условиями воспользовались уже 22 заёмщика, общая сума выданных им кредитов составляет 53 млн рублей.

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