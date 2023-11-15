Жертвами очередного обмана застройщиков стали жители Кулиги

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Накануне в ходе рейдовых мероприятий около 10 домовладений в Тюменском районе лишились электричества из-за выявленного незаконного энергопотребления. Новыми жертвами «серых схем» застройщиков со светом стали новоселы из коттеджного поселка Альпийская долина в Кулиге.
По словам участников встречи, риелторы и продавцы недвижимости обещали «светлую жизнь». Якобы, электричество по факту есть, значит все будет хорошо. При этом при заключении сделки новых жильцов не смутило ни отсутствие официального акта о подключении к электросети, ни отсутствие заключенного договора на энергоснабжение со сбытовой компанией. Мечта о собственном доме и привлекательная цена на него подкупили новых владельцев недвижимости. Только оставшись без света в своих домах люди поняли, что стали жертвами предприимчивого застройщика.
Несмотря на то, что подобный случай в Тюменском районе далеко не единственный https://www.te.ru/press_center/news/907/34853/?sphrase_id=45220, https://www.te.ru/press_center/news/912/34997/), недобросовестные организаторы строительства продолжают пользоваться чрезмерным доверием неискушенных покупателей. Это уже привело к административным правонарушениям, перегрузке электрической сети и снижению качества жизни в период отопительного сезона. В то время как сам застройщик, комментируя ситуацию (https://vk.com/video-131652649_456259271?access_key=77b7ba24e1b30d4e87), отметил, что сдает дома без техприсоединения и техусловий. И теперь это проблема не его, а новых собственников.
Как рассказал Сергей Хотненко, главным вопросом всех обманутых жителей в адрес энергокомпании является срок технологического присоединения.
В большинстве населенных пунктов Тюменского района строители не подают заблаговременно комплексные заявки на техприсоединение, поэтому при индивидуальном подключении собственники сталкиваются с дефицитом трансформаторной мощности. А в тех случаях, когда требуется строительство трансформаторной подстанции, время ожидания составляет до 6 месяцев. Именно такой срок установлен законодательством, — поделился руководитель Тюменских электрических сетей.
Только за октябрь мы выполнили техприсоединение свыше 500 домов в Тюменском районе. Поток заявок существенный. На этом фоне требования и даже петиции о подключении электричества в трехдневный срок от уличенных в бездоговорном потреблении лиц не объясняют, почему добросовестные заявители и их семьи должны быть отодвинуты на более поздние сроки, — добавил Сергей Хотненко.
Обращение жителей Альпийской долины подтвердило системный характер проблем при массовой застройке в частном секторе региона. Напомним, ранее с аналогичной проблемой столкнулись жители коттеджного поселка Озерный-2 в Перевалово. Учитывая высокую социальную значимость проблемы, энергокомпания 10 ноября направила обращение в Прокуратуру Тюменской области с просьбой провести проверку в отношении организаторов массовых застроек по признакам дезинформирования и намеренного введения в заблуждение новых собственников о законном порядке подключения и последствиях бездоговорного потребления электроэнергии.