Жертвами очередного обмана застройщиков стали жители Кулиги

По словам участников встречи, риелторы и продавцы недвижимости обещали «светлую жизнь». Якобы, электричество по факту есть, значит все будет хорошо. При этом при заключении сделки новых жильцов не смутило ни отсутствие официального акта о подключении к электросети, ни отсутствие заключенного договора на энергоснабжение со сбытовой компанией. Мечта о собственном доме и привлекательная цена на него подкупили новых владельцев недвижимости. Только оставшись без света в своих домах люди поняли, что стали жертвами предприимчивого застройщика.