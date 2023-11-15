nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 11:23

Published 15 ноября, 11:23

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Тюменские предприниматели получили более 900 консультаций по онлайн-торговле за год

Тюменские предприниматели получили более 900 консультаций по онлайн-торговле за год

15 ноября 2023, 11:23
Фото: 1MI
Все больше тюменских предпринимателей выбирают для продвижения своих товаров маркетплейсы. В этом им помогают сотрудники Центра «Мой бизнес», сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Для бизнеса доступна комплексная услуга — от сопровождения при заключении договора до анализа рынка и подбора ассортимента.

Виктория Финевич из Нижнетавдинского района занимается пчеловодством, а пчелиный воск использует для изготовления свечей. При поддержке специалистов Инвестиционного агентства в ноябре вышла на интернет-площадку.

Тактильные книжки-игрушки из фетра шьет Оксана Сошка из Тобольска. По ее мнению, сотрудничество с крупным игроком в сфере электронных продаж открывает новые возможности для роста и развития предпринимательства.

Нижнетавдинка Татьяна Ивакова — кондитер со стажем. Ее имбирные пряники уже оценили первые покупатели. После выхода на маркетплейс расширила клиентскую базу.

«Главная проблема предпринимателей — недостаток знаний. Обучение в онлайн-школах стоит немалых денег, „Мой бизнес“ дает дополнительное образование бесплатно», — пояснили в Центре.

Напомним, в Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках проекта, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.

Жительница деревни Большие Ярки Казанского района открыла свою мини-пекарню
Узнать подробнее
Подпишитесь
«Обратно в 90-е?»: в Тюмени ждут стычек между подростками из-за нового сериала
Сегодня, 07:22
График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в декабре 2023 года
1 декабря, 06:51
Без морозов и актировок: синоптики опубликовали прогноз на предстоящую зиму в Тюмени
1 декабря, 01:04
«Знай свой город»: только 5% тюменцев смогут ответить на эти вопросы о Тюмени
1 декабря, 01:00
На месте завода медоборудования в Тюмени начали строить многоэтажки
1 декабря, 03:33
В тюменском селе простились с погибшим на СВО молодым связистом
1 декабря, 09:37