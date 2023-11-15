Тюменские предприниматели получили более 900 консультаций по онлайн-торговле за год

Posted 15 ноября, 11:23
Published 15 ноября, 11:23
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Для бизнеса доступна комплексная услуга — от сопровождения при заключении договора до анализа рынка и подбора ассортимента.
Виктория Финевич из Нижнетавдинского района занимается пчеловодством, а пчелиный воск использует для изготовления свечей. При поддержке специалистов Инвестиционного агентства в ноябре вышла на интернет-площадку.
Тактильные книжки-игрушки из фетра шьет Оксана Сошка из Тобольска. По ее мнению, сотрудничество с крупным игроком в сфере электронных продаж открывает новые возможности для роста и развития предпринимательства.
Нижнетавдинка Татьяна Ивакова — кондитер со стажем. Ее имбирные пряники уже оценили первые покупатели. После выхода на маркетплейс расширила клиентскую базу.
«Главная проблема предпринимателей — недостаток знаний. Обучение в онлайн-школах стоит немалых денег, „Мой бизнес“ дает дополнительное образование бесплатно», — пояснили в Центре.
Напомним, в Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках проекта, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.