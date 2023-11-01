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Posted 1 ноября, 12:19

Published 1 ноября, 12:19

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

Спецконкурс на грант губернатора Тюменской области выиграли 16 НКО

Спецконкурс на грант губернатора Тюменской области выиграли 16 НКО

1 ноября 2023, 12:19
Фото: 1MI
По итогам спецконкурса на грант губернатора Тюменской области поддержку в объеме свыше 24 млн рублей получат 16 СО НКО. Всего ими будет реализовано 17 соцпроектов, направленных на помощь участникам СВО и их семьям. Размер субсидий — от 800 тысяч до 3 млн рублей, сообщает пресс-служба главы региона.

Конкурс проводился специально для поддержки проектов СО НКО, которые работают с участникам СВО и членами их семей. Всего на него заявились 38 участников. Каждый проект оценивали 9 экспертов.

«Правительство региона старается максимально охватить поддержкой участников СВО и их семьи и привлекает для этого различные ресурсы, как государственный, так и негосударственный сектор. Некоммерческие организации области с первых дней включились в работу по оказанию помощи данной категории граждан, используя для этого свои выверенные временем технологии и практики, существенно расширив работу, которую делают органы власти», — пояснил руководитель департамента соцразвития ТО Дмитрий Грамотин.

Основная часть проектов победителей разработала проекты по социальной адаптации и психологической поддержке участников СВО, их семей и вовлечение молодого поколения тюменцев к волонтерству — изготовление маскировочных сетей, другие мероприятий гуманитарного характера.

Также есть проекты, направленные на совместную работу с краснодонскими НКО по поиску людей, пропавших на СВО.

Запуск большей части проектов запланирован на декабрь этого года.

Напомним, в Тюменской области широко действует система мер поддержки для участников специальной военной операции, а также членов их семей. Кроме федеральных льгот, регион ввёл для них собственные. К примеру, тюменцы, вернувшиеся с СВО имеют право получить субсидию на строительство или получение жилья за счет регионального бюджета. Также они в случае затруднения с поиском работу могут воспользоваться услугами индивидуального карьерного консультанта.

Тюменская область вошла в топ регионов-лидеров по работе с НКО
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