Спецконкурс на грант губернатора Тюменской области выиграли 16 НКО

Posted 1 ноября, 12:19
Published 1 ноября, 12:19
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Конкурс проводился специально для поддержки проектов СО НКО, которые работают с участникам СВО и членами их семей. Всего на него заявились 38 участников. Каждый проект оценивали 9 экспертов.
«Правительство региона старается максимально охватить поддержкой участников СВО и их семьи и привлекает для этого различные ресурсы, как государственный, так и негосударственный сектор. Некоммерческие организации области с первых дней включились в работу по оказанию помощи данной категории граждан, используя для этого свои выверенные временем технологии и практики, существенно расширив работу, которую делают органы власти», — пояснил руководитель департамента соцразвития ТО Дмитрий Грамотин.
Основная часть проектов победителей разработала проекты по социальной адаптации и психологической поддержке участников СВО, их семей и вовлечение молодого поколения тюменцев к волонтерству — изготовление маскировочных сетей, другие мероприятий гуманитарного характера.
Также есть проекты, направленные на совместную работу с краснодонскими НКО по поиску людей, пропавших на СВО.
Запуск большей части проектов запланирован на декабрь этого года.
Напомним, в Тюменской области широко действует система мер поддержки для участников специальной военной операции, а также членов их семей. Кроме федеральных льгот, регион ввёл для них собственные. К примеру, тюменцы, вернувшиеся с СВО имеют право получить субсидию на строительство или получение жилья за счет регионального бюджета. Также они в случае затруднения с поиском работу могут воспользоваться услугами индивидуального карьерного консультанта.