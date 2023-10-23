Тюменским предпринимателям оказывают поддержку по принципу «одного окна»

Posted 23 октября, 12:51
Published 23 октября, 12:51
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности производственных компаний и привлечения инвестиций в регион, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.
Также в 2013 году для поддержки реализации инвестпроектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», который оказывает предпринимателям финансовую и информационно-консультационную поддержку.
Агентство помогает с поиском и предоставлением земельного участка, взаимодействуем с ресурсоснабжающими компаниями, федеральными ведомствами, государственными структурами, оказываем финансовую поддержку субъектам предпринимательства.
Поддержка по реализации бизнес-проекта на всех его этапах проходит по принципу «одного окна».
«Сегодня в нашем реестре инвестиционных проектов более 500 проектов. Наши инвесторы доверяют нам и продолжают сотрудничество», — отметили в Инвестагентстве.
Также напомним, что в Тюменской области уже второй год работает проектный офис по сопровождению инвесторов. Он был создан в рамках деятельности Совета по улучшению инвестклимата по поручению главы региона Александра Моора.