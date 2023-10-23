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Posted 23 октября, 12:51

Published 23 октября, 12:51

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Тюменским предпринимателям оказывают поддержку по принципу «одного окна»

Тюменским предпринимателям оказывают поддержку по принципу «одного окна»

23 октября 2023, 12:51
Фото: 1MI
Куда обратиться за поддержкой предпринимателям, на какую помощь от государства они могут рассчитывать, рассказали в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

Правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности производственных компаний и привлечения инвестиций в регион, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.

Также в 2013 году для поддержки реализации инвестпроектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», который оказывает предпринимателям финансовую и информационно-консультационную поддержку.

Агентство помогает с поиском и предоставлением земельного участка, взаимодействуем с ресурсоснабжающими компаниями, федеральными ведомствами, государственными структурами, оказываем финансовую поддержку субъектам предпринимательства.

Поддержка по реализации бизнес-проекта на всех его этапах проходит по принципу «одного окна».

«Сегодня в нашем реестре инвестиционных проектов более 500 проектов. Наши инвесторы доверяют нам и продолжают сотрудничество», — отметили в Инвестагентстве.

Также напомним, что в Тюменской области уже второй год работает проектный офис по сопровождению инвесторов. Он был создан в рамках деятельности Совета по улучшению инвестклимата по поручению главы региона Александра Моора.

В Тюменской области работает проектный офис по сопровождению инвесторов
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