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В Тюмени сегодня потеплеет до -3 и весь день будет идти снег

В Тюмени сегодня потеплеет до -3 и весь день будет идти снег

31 октября 2023, 01:02
Фото: 1MI
В Тюменской области во вторник, 31 октября, немного потеплеет. Днем столбики термометров покажут -2…-7, в темное время суток не опустятся ниже -4…-9. В течение дня ожидается снег, местами умеренный, ветер северо-западный 6-11 м/с.

В Тюмени в последний день октября синоптики обещают снег, юго-восточный ветер до 2,2 м/с. Утром и днем термометры покажут -4…-5, в темное время суток ожидается -3.-4.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:45, закат в 16:57, продолжительность дня 9 часов 12 минут.

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В Тобольске 31 октября в течение дня ожидается снег, ветер восточного и юго-восточного направлений до 2, 5 м/с. В утренние часы температура воздуха составит -8…-10, днем потеплеет до -6…-7. В вечерние и ночные часы термометры покажут -7.-8.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:37, закат в 16:43, продолжительность дня 9 часов 6 минут.

В Ялуторовске 31 октября, во вторник, ожидается снег, ветер юго-восточный до 2,7 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -4…-5, в темное время суток -4. УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:40, закат в 16:56, продолжительность дня 9 часов 16 минут.

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В Заводоуковске в течение всего дня будет идти снег. Утром и днем столбики термометры покажут -4…-5, в вечерние и ночные часы не опустятся ниже -3…-4. УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:38, закат в 16:55, продолжительность дня 9 часов 17 минут.

В Ишиме в последний день октября метеорологи обещают снег, ветер северо-восточного, восточного и юго-восточного направлений до 3,5 м/с. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -5…-6, в темное время суток ожидается -4…-6.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:25, закат в 16:45, продолжительность дня 9 часов 20 минут.

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