В Тюмени сегодня потеплеет до -3 и весь день будет идти снег

В Заводоуковске в течение всего дня будет идти снег. Утром и днем столбики термометры покажут -4…-5, в вечерние и ночные часы не опустятся ниже -3…-4. УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:38, закат в 16:55, продолжительность дня 9 часов 17 минут.