В Тюмени вырос спрос на отечественные авто с пробегом

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
При этом в третьем квартале этого на долю «трехлеток» пришлось 10,1% от общего числа продаж подержанных автомобилей. В число самых продаваемых моделей вошли ВАЗ (LADA) Grantа, ВАЗ (LADA) Vesta и Kia Rio. Средняя их стоимость составила от 783 тысяч до 1,7 миллиона рублей.
Также в топ-5 самых востребованных моделей трехлетних автомобилей в Тюменской области попали Kia Sportage и Hyundai Tucson по цене от 3 миллионов 650 тысяч до 3 миллионов 480 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что среднестатистический житель Тюмени не может себе позволить купить новый автомобиль. Для того, чтобы приобрести самую недорогую машину, в пределах 2 миллионов рублей, ему придется почти 50% своей заработной платы ежемесячно откладывать в течение пяти лет.