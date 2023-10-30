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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

В Тюмени на 26% вырос спрос на отечественные машины возрастом до трех лет

В Тюмени вырос спрос на отечественные авто с пробегом

30 октября 2023, 07:26
Фото: 1MI

В Тюмени на 26% вырос спрос на отечественные машины возрастом до трех лет

В Тюменской области почти на треть увеличился спрос на автомобили с пробегом до трех лет. По данным аналитиков «Авито Авто», по сравнению с 2022 годом интерес к таким моделям вырос на 26,2%.

При этом в третьем квартале этого на долю «трехлеток» пришлось 10,1% от общего числа продаж подержанных автомобилей. В число самых продаваемых моделей вошли ВАЗ (LADA) Grantа, ВАЗ (LADA) Vesta и Kia Rio. Средняя их стоимость составила от 783 тысяч до 1,7 миллиона рублей.

Также в топ-5 самых востребованных моделей трехлетних автомобилей в Тюменской области попали Kia Sportage и Hyundai Tucson по цене от 3 миллионов 650 тысяч до 3 миллионов 480 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что среднестатистический житель Тюмени не может себе позволить купить новый автомобиль. Для того, чтобы приобрести самую недорогую машину, в пределах 2 миллионов рублей, ему придется почти 50% своей заработной платы ежемесячно откладывать в течение пяти лет.

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