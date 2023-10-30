В Тюмени вырос спрос на отечественные авто с пробегом

Ранее «Наш Город» писал, что среднестатистический житель Тюмени не может себе позволить купить новый автомобиль. Для того, чтобы приобрести самую недорогую машину, в пределах 2 миллионов рублей, ему придется почти 50% своей заработной платы ежемесячно откладывать в течение пяти лет.