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Updated Сегодня, 09:15

На строительство школы в центре Тюмени потратят около 2 миллиардов рублей

На строительство коррекционной школы в центре Тюмени потратят 2 миллиарда рублей

30 октября 2023, 09:13
Фото: 1MI

На строительство школы в центре Тюмени потратят около 2 миллиардов рублей

Тюменские власти ищут подрядчика, который займется строительством школы по улице Красных Зорь. Соответствующий тендер стоимостью 1,8 миллиардов рублей опубликован на портале Госзакупки.
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Дети

В документах указано, что в новом образовательном учреждении будут учиться порядка 1 тысячи 100 детей с ограниченными возможностями здоровья. Помещение оснастят всем необходимым для учащихся в соответствии со специальными современными технологиями. Работы по возведению школы должны быть завершены до конца августа 2026 года.

Заявки на участие в закупе будут принимать до 13 ноября 2023 года. Подведение итогов запланировано на 16 ноября.

Напомним, коррекционная школа № 2 по улице Красных Зорь закрылась еще в 2022 году. Учащихся в ней ребят распределили по городским школам — для них организовали специальные отдельные классы.

Старое здание коррекционной школы демонтировали этим летом — его снесли буквально за пару дней. На работы по подготовке площадки из бюджета было потрачено более 50 миллионов рублей. Работы проводило ООО строительная компания «ВСЕСТРОЙПРОЕКТ».

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