На строительство коррекционной школы в центре Тюмени потратят 2 миллиарда рублей

В документах указано, что в новом образовательном учреждении будут учиться порядка 1 тысячи 100 детей с ограниченными возможностями здоровья. Помещение оснастят всем необходимым для учащихся в соответствии со специальными современными технологиями. Работы по возведению школы должны быть завершены до конца августа 2026 года.