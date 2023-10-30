На строительство коррекционной школы в центре Тюмени потратят 2 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В документах указано, что в новом образовательном учреждении будут учиться порядка 1 тысячи 100 детей с ограниченными возможностями здоровья. Помещение оснастят всем необходимым для учащихся в соответствии со специальными современными технологиями. Работы по возведению школы должны быть завершены до конца августа 2026 года.
Заявки на участие в закупе будут принимать до 13 ноября 2023 года. Подведение итогов запланировано на 16 ноября.
Напомним, коррекционная школа № 2 по улице Красных Зорь закрылась еще в 2022 году. Учащихся в ней ребят распределили по городским школам — для них организовали специальные отдельные классы.
Старое здание коррекционной школы демонтировали этим летом — его снесли буквально за пару дней. На работы по подготовке площадки из бюджета было потрачено более 50 миллионов рублей. Работы проводило ООО строительная компания «ВСЕСТРОЙПРОЕКТ».