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В тюменской колбасе нашли остатки лекарства от паразитов

В тюменской колбасе нашли остатки лекарства от паразитов

30 октября 2023, 08:37
Фото: 1MI
В известной марке полукопченой колбасы компании «Продо Тюменский бройлер» обнаружено лекарство от паразитов. Кокцидиостатики обнаружили в колбасе «Тюменская» инспекторы Россельхознадзора.
Фото: Россельхознадзор
«В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза: ТР ТС 021/2011 „О безопасности пищевой продукции“ наличие лекарственных препаратов — не допускается», — пояснили в ведомстве.

В настоящее время действие декларации о соответствии на колбасу куриную полукопченую «Тюменскую» приостановлено.

Заметим, что в июле этого года в этой же марке колбасы АО «Продо Тюменский бройлер» был обнаружен антибиотик офлоксацин.

Ранее «Наш Город» писал, что специалисты Росслеьхознадзора обнаружили в регионе около тонны продуктов из сырья неизвестного происхождения. В числе опасных товаров оказались сосиски, сыры, вяленая рыба, в том числе лосось.

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