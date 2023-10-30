В тюменской колбасе нашли остатки лекарства от паразитов

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
«В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза: ТР ТС 021/2011 „О безопасности пищевой продукции“ наличие лекарственных препаратов — не допускается», — пояснили в ведомстве.
В настоящее время действие декларации о соответствии на колбасу куриную полукопченую «Тюменскую» приостановлено.
Заметим, что в июле этого года в этой же марке колбасы АО «Продо Тюменский бройлер» был обнаружен антибиотик офлоксацин.
Ранее «Наш Город» писал, что специалисты Росслеьхознадзора обнаружили в регионе около тонны продуктов из сырья неизвестного происхождения. В числе опасных товаров оказались сосиски, сыры, вяленая рыба, в том числе лосось.