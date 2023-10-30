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В Тюменской области во время перевозки сбежал медведь

В Тюменской области во время перевозки сбежал медведь

30 октября 2023, 07:56
Фото: Центр спасения медвежат-сирот
В Тюменской области медведь, которого перевозили в вольере в кузове грузовика, едва не сбежал в дороге. Инцидент произошел на трассе под Тобольском.

Косолапый через дырку выбрался на крышу вольера и попытался пробраться к рядом стоящему вольеру с медведицей. Мужчинам, перевозившим пушистый груз, пришлось остановиться и съехать на обочину в целях безопасности. Дикого зверя попытались заманить обратно в вольер, но косолапый упорно не хотел забираться обратно.

Проезжающие мимо тюменцы предложили заманить медведя в клетку куском мяса, на что получили ответ, что между мясом и медведицей первый выберет, безусловно, медведицу. Чем закончилась история неизвестно. Будем надеяться, что ни медведи, ни люди не пострадали.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменскую область вернулись медвежата-сироты из Вагайского района. Ермак, Тайга и Лайма провели полгода в Тверской области в Центре спасения медвежат-сирот. В настоящее время они проживают в заказнике регионального значения «Североболотный».

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