В Тюменской области во время перевозки сбежал медведь

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:58
Косолапый через дырку выбрался на крышу вольера и попытался пробраться к рядом стоящему вольеру с медведицей. Мужчинам, перевозившим пушистый груз, пришлось остановиться и съехать на обочину в целях безопасности. Дикого зверя попытались заманить обратно в вольер, но косолапый упорно не хотел забираться обратно.
Проезжающие мимо тюменцы предложили заманить медведя в клетку куском мяса, на что получили ответ, что между мясом и медведицей первый выберет, безусловно, медведицу. Чем закончилась история неизвестно. Будем надеяться, что ни медведи, ни люди не пострадали.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменскую область вернулись медвежата-сироты из Вагайского района. Ермак, Тайга и Лайма провели полгода в Тверской области в Центре спасения медвежат-сирот. В настоящее время они проживают в заказнике регионального значения «Североболотный».