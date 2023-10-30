В Тюменской области во время перевозки сбежал медведь

Проезжающие мимо тюменцы предложили заманить медведя в клетку куском мяса, на что получили ответ, что между мясом и медведицей первый выберет, безусловно, медведицу. Чем закончилась история неизвестно. Будем надеяться, что ни медведи, ни люди не пострадали.