В Тюмени поднялись цены на автозапчасти

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени более чем на 12,5% выросли цены на подержанные иномарки. Средняя стоимость моделей с пробегом достигла 850 тысяч рублей. Наиболее популярные у тюменцев Ford Focus, Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Camry и Volkswagen Polo стоят сегодня от 550 тысяч до 1,8 миллионов рублей.