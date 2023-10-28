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В Тюмени поднялись цены на автозапчасти

В Тюмени поднялись цены на автозапчасти

28 октября 2023, 05:48
Фото: 1MI
В Тюмени с начала года стоимость автозапчастей увеличилась на 19,7%. Свечи зажигания, в частности, подорожали на 8%, тормозные диски и колодки, лампы — от 5 до 7%. Моторы для авто европейских моделей стали стоить на 17% дороже по сравнению с январем.

По словам директора по сервисному обслуживанию «АВТОДОМ» Романа Тимашова, несмотря на то, что в целом ситуация с поставкой автозапчастей в Россию улучшилась, до сих пор имеются некоторые проблемы с логистикой. Порой ожидание комплектующих занимает от двух месяцев до полугода.

«Сегодня могут возникать трудности с поиском подержанных двигателей в сборе и электронных блоков управления к ним. С начала января прошлого года цены на автомобильные запчасти выросли в два раза. И пока предпосылок для снижения стоимости нет», — пояснил РБК Тюмень Роман Тимашов.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени более чем на 12,5% выросли цены на подержанные иномарки. Средняя стоимость моделей с пробегом достигла 850 тысяч рублей. Наиболее популярные у тюменцев Ford Focus, Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Camry и Volkswagen Polo стоят сегодня от 550 тысяч до 1,8 миллионов рублей.

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