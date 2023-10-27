В Тюмени взлетели цены на иномарки с пробегом

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
При этом, по данным экспертов, в июле сентябре продажи автомобилей иностранных брендов увеличилась на 20,9% по сравнению с 2022 годом. В целом доля продаж иномарок в Тюменской области достигла 73%.
Самыми продаваемыми моделями стали Ford Focus, Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Camry и Volkswagen Polo. Стоимость на данные модели составляет от 550 тысяч до 1,8 миллионов рублей.
Самым востребованным иностранным брендом авто с пробегом стала Toyota. На долю бренда пришлось 13,1% от общих продаж на рынке иномарок с пробегом, средняя цена составила 1,1 миллион рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени увеличился спрос на подержанные кроссоверы и внедорожники российского производства. Наиболее популярной моделью стала «Лада» 4X4.