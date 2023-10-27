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Published Сегодня, 05:34

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В Тюмени взлетели цены на подержанные иномарки

В Тюмени взлетели цены на иномарки с пробегом

27 октября 2023, 05:34
Фото: 1MI

В Тюмени взлетели цены на подержанные иномарки

В Тюменской области цены на иномарки с пробегом выросли за год на 12,6%. Сегодня средняя цена на авто составляет 850 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики «Авито Авто».

При этом, по данным экспертов, в июле сентябре продажи автомобилей иностранных брендов увеличилась на 20,9% по сравнению с 2022 годом. В целом доля продаж иномарок в Тюменской области достигла 73%.

Самыми продаваемыми моделями стали Ford Focus, Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Camry и Volkswagen Polo. Стоимость на данные модели составляет от 550 тысяч до 1,8 миллионов рублей.

Самым востребованным иностранным брендом авто с пробегом стала Toyota. На долю бренда пришлось 13,1% от общих продаж на рынке иномарок с пробегом, средняя цена составила 1,1 миллион рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени увеличился спрос на подержанные кроссоверы и внедорожники российского производства. Наиболее популярной моделью стала «Лада» 4X4.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Автомобили#Продажи#Иномарки#Иномарки с пробегом
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