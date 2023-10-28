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Тоболячка Instasamka расскажет на шоу «Воли» про последствия пластических операций

Тоболячка Instasamka расскажет на шоу «Воли» про последствия пластических операций

28 октября 2023, 05:27
Фото: тг-канал Instasamka
Уроженка Тобольска, певица и блогер Instasamka и ее супруг и продюсер Олег Moneyken стали гостями популярного на ТНТ «Шоу Воли». Премьера состоится 29 октября, в воскресенье.

На шоу Instasamka затронет все самые откровенные темы — расскажет о своих пластических операциях, неприятных последствия установки имплантов и унижениях, которые ей пришлось пережить после операции.

«Я испытала публичное унижение. Меня мыли медсестры после того, как я сходила в туалет», — сообщила скандальная певица.

Также Instasamka поведает о том, кто стал вдохновителем известного трека, уже ставшего хитом, «За деньги — да».

Напомним, скандально известная исполнительница Instasamka весной этого года отменила все свои концерты в России, в том числе в Тюмени. Срыв выступлений произошел с подачи члена общественной палаты Екатерины Мизулиной. Общественница направила обращения в адрес глав регионов, где должны состояться концерты Instasamka, с просьбой об их отмене. Причиной тому стала реклама магазинов по продаже наркотиков на концертах Instasamka.

В Тюмени концертное выступление было перенесено на весну 2024 года. Между тем, в октябре Родительский комитет выступил с новым требованием к Зотеевой — теперь общественники настаивают ввести возрастное ограничение для зрителей ее концертных выступлений. В частности, Родком предлагает сделать доступным вход только для лиц старше 18 лет.

Выпуск «Шоу Воли» состоится в 23:00 на RUTUBE.

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