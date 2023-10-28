Тоболячка Instasamka расскажет на шоу «Воли» про последствия пластических операций

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
На шоу Instasamka затронет все самые откровенные темы — расскажет о своих пластических операциях, неприятных последствия установки имплантов и унижениях, которые ей пришлось пережить после операции.
«Я испытала публичное унижение. Меня мыли медсестры после того, как я сходила в туалет», — сообщила скандальная певица.
Также Instasamka поведает о том, кто стал вдохновителем известного трека, уже ставшего хитом, «За деньги — да».
Напомним, скандально известная исполнительница Instasamka весной этого года отменила все свои концерты в России, в том числе в Тюмени. Срыв выступлений произошел с подачи члена общественной палаты Екатерины Мизулиной. Общественница направила обращения в адрес глав регионов, где должны состояться концерты Instasamka, с просьбой об их отмене. Причиной тому стала реклама магазинов по продаже наркотиков на концертах Instasamka.
В Тюмени концертное выступление было перенесено на весну 2024 года. Между тем, в октябре Родительский комитет выступил с новым требованием к Зотеевой — теперь общественники настаивают ввести возрастное ограничение для зрителей ее концертных выступлений. В частности, Родком предлагает сделать доступным вход только для лиц старше 18 лет.
Выпуск «Шоу Воли» состоится в 23:00 на RUTUBE.