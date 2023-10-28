Тоболячка Instasamka расскажет на шоу «Воли» про последствия пластических операций

Напомним, скандально известная исполнительница Instasamka весной этого года отменила все свои концерты в России, в том числе в Тюмени. Срыв выступлений произошел с подачи члена общественной палаты Екатерины Мизулиной. Общественница направила обращения в адрес глав регионов, где должны состояться концерты Instasamka, с просьбой об их отмене. Причиной тому стала реклама магазинов по продаже наркотиков на концертах Instasamka.