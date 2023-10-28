В Тюмени на одного безработного приходится 7 вакансий

По информации департамента труда и занятости населения Тюменской области, общая численность безработных составляет 2,3 тысяч человек. В целом с начала года в органы службы занятости населения Тюменской области за помощью обратились около 22,5 тысяч человек, 13,6 тысячам из них помогли найти работу.