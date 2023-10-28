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Published Сегодня, 03:36

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Updated Сегодня, 05:06

В Тюменской области предлагают 22,7 тысячи вакансий для трудоустройства

В Тюмени на одного безработного приходится 7 вакансий

28 октября 2023, 03:36
Фото: 1MI

В Тюменской области предлагают 22,7 тысячи вакансий для трудоустройства

Около 23 тысяч вакансий остаются свободными в Тюменской области. Большая часть предложений о работе, 3,3 тысячи, вакансии рабочих специальностей. Еще более 8 тысяч представлены в различных сферах экономики.

По информации департамента труда и занятости населения Тюменской области, общая численность безработных составляет 2,3 тысяч человек. В целом с начала года в органы службы занятости населения Тюменской области за помощью обратились около 22,5 тысяч человек, 13,6 тысячам из них помогли найти работу.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени образовался острый дефицит водителей и продавцов. Из общего числа предложений о работе 7,3% занимают вакансии продавцов, 4,6% — водителей.

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