В Тюмени цены на поездку в такси увеличились до 500-1000 рублей

В пресс-службе «Яндекс Go» пояснили, что в связи со снегопадом и сложной обстановкой на дорогах, существенно возросло число заказов. В тоже время на число водителей на линии, как правило, не меняется. Поэтому для того, чтобы привлечь больше водителей, в сервисе вводили повышающий коэффициент.