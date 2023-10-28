В Тюмени цены на поездку в такси увеличились до 500-1000 рублей

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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«Скоро люди на такси, перестанут ездить. Из принципа стала ездить на автобусе!
Нужно будет пешком пойду, но это наглость такие цены выставлять. Сами себя катайте. Скоро начну заказывать, ждать нужного времени и отменять. С комментариями — сами катите за такую цену», — возмущались тюменцы.
Между тем, в тюменской таксофирме «Максим» отметили, что стоимость на услугу осталась прежней. Однако в часы повышенного спроса действовал повышающий коэффициент.
В пресс-службе «Яндекс Go» пояснили, что в связи со снегопадом и сложной обстановкой на дорогах, существенно возросло число заказов. В тоже время на число водителей на линии, как правило, не меняется. Поэтому для того, чтобы привлечь больше водителей, в сервисе вводили повышающий коэффициент.
«Это временная и вынужденная мера, которая позволяет уехать на такси тем, кому это нужно срочно. Поэтому стоимость поездки по одному и тому же маршруту в разное время может отличаться. Чем больше водителей выходят на линию, тем быстрее исчезает повышающий коэффициент», — пояснили 72.RU в «Яндекс Go».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени утром 25 октября городские дороги сковали 10-балльные пробки. Заторы были зарегистрированы на всех путепроводах. Кроме того, из-за сложной дорожной обстановки наблюдались перебои в работе общественного транспорта.