Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 27 октября

Posted Сегодня, 01:03
Published Сегодня, 01:03
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Updated Сегодня, 01:03
В Тюмени 27 октября в течение дня ожидается небольшой снег, западный ветер с переходом на юго-западный до 4,8 м/с. Утром термометры покажут -3…-7, к обеду потеплеет до -1…-2. В темное время суток ожидается -4…-5.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:36, закат в 17:07, продолжительность дня 9 часов 31 минута.
В Тобольске 27 октября в течение дня ожидается снег, ветер юго-западный до 3,7 м/с. Утром температура воздуха составит -5…-7, в дневные часы ожидается -2…-4. В темное время суток термометры покажут -3…-4.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:28, закат в 16:53, продолжительность дня 9 часов 25 минут.
В Заводоуковске в пятницу, 27 октября, в течение дня вероятны осадки в виде снега, юго-западный ветер до 4,3 м/с. В утренние часы столбики термометров покажут -5…-8, к полудню поднимутся до -2…-4. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит -5…-8.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:30, закат в 17:05, продолжительность дня 9 часов 35 минут.
В Ялуторовске 27 октября ожидается небольшой снег, утром -5…-8, в дневные часы -3…-2. В вечернее время суток температура воздуха составит -5…-7. В течение дня будет дуть ветер юго-западного направления со скоростью до 4,5 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:31, закат в 17:05, продолжительность дня 9 часов 34 минуты.
В Ишиме 27 октября в течение дня синоптики обещают небольшой снег, ветер западного и юго-западного направлений до 5,4 м/с. Утром температура воздуха составит -5…-7. В дневные часы ожидается -3…-4. В вечерние и ночные часы термометры покажут -4…-5.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:17, закат в 16:54, продолжительность дня 9 часов 37 минут.