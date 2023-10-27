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Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 27 октября

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 27 октября

27 октября 2023, 01:03
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в пятницу, 27 октября, синоптики обещают переменную облачность, северо-западный ветер 7-10 м/с с порывами до 16 м/с. Утром и днем термометры покажут 0…-5, к ночи опустятся до -7…-12. День пройдет преимущественно без осадков.

В Тюмени 27 октября в течение дня ожидается небольшой снег, западный ветер с переходом на юго-западный до 4,8 м/с. Утром термометры покажут -3…-7, к обеду потеплеет до -1…-2. В темное время суток ожидается -4…-5.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:36, закат в 17:07, продолжительность дня 9 часов 31 минута.

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В Тобольске 27 октября в течение дня ожидается снег, ветер юго-западный до 3,7 м/с. Утром температура воздуха составит -5…-7, в дневные часы ожидается -2…-4. В темное время суток термометры покажут -3…-4.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:28, закат в 16:53, продолжительность дня 9 часов 25 минут.

В Заводоуковске в пятницу, 27 октября, в течение дня вероятны осадки в виде снега, юго-западный ветер до 4,3 м/с. В утренние часы столбики термометров покажут -5…-8, к полудню поднимутся до -2…-4. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит -5…-8.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:30, закат в 17:05, продолжительность дня 9 часов 35 минут.

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В Ялуторовске 27 октября ожидается небольшой снег, утром -5…-8, в дневные часы -3…-2. В вечернее время суток температура воздуха составит -5…-7. В течение дня будет дуть ветер юго-западного направления со скоростью до 4,5 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:31, закат в 17:05, продолжительность дня 9 часов 34 минуты.

В Ишиме 27 октября в течение дня синоптики обещают небольшой снег, ветер западного и юго-западного направлений до 5,4 м/с. Утром температура воздуха составит -5…-7. В дневные часы ожидается -3…-4. В вечерние и ночные часы термометры покажут -4…-5.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:17, закат в 16:54, продолжительность дня 9 часов 37 минут.

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