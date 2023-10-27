Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 27 октября

В Заводоуковске в пятницу, 27 октября, в течение дня вероятны осадки в виде снега, юго-западный ветер до 4,3 м/с. В утренние часы столбики термометров покажут -5…-8, к полудню поднимутся до -2…-4. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит -5…-8.