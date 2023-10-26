«Какой будет Тюмень будущего?»: городские власти заглянули за 2026 год

В частности это связано с тем, что в 2022 году общий коэффициент рождаемости снизился по сравнению с предыдущим годом на 1,2% и составил 12,2. В базовом варианте вновь ожидается снижение общего коэффициента рождаемости с 11,8 в 2024 году до 11,1 в 2026 году. Такие выводы сделаны из-за установившейся тенденцией снижения уровня рождаемости в городе.