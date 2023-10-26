«Какой будет Тюмень будущего?»: городские власти заглянули за 2026 год

Posted Вчера, 07:09
Published Вчера, 07:09
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
План развития города обычно строится в 2 вариантах. Первый вариант — консервативный, он базируется на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом возможности ухудшения внешнеэкономических условий. Второй — базовый, он характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативного изменения внешних условий. Однако ни в одном из этих вариантов Тюмень не становится городом-миллионником к 2026 году.
В частности это связано с тем, что в 2022 году общий коэффициент рождаемости снизился по сравнению с предыдущим годом на 1,2% и составил 12,2. В базовом варианте вновь ожидается снижение общего коэффициента рождаемости с 11,8 в 2024 году до 11,1 в 2026 году. Такие выводы сделаны из-за установившейся тенденцией снижения уровня рождаемости в городе.
«Действительно, за 8 месяцев 2023 года в Тюмени появились на свет 8,5 тысяч малышей, хотя за предыдущие два года показатели рождаемости поднимались до 13 тысяч. Такое снижение напрямую связано и с количеством браков в городе — их тоже стало меньше. В этом всего 5 тысяч пар вступили в брачный союз, а в прошлом году поженились 8 тысяч пар. спад рождаемости обусловлен малочисленностью граждан, рожденных после распада СССР», — объяснила Ирина Казакевич, председатель комитета ЗАГС администрации Тюмени.
Кроме того, негативное влияние оказывает сокращение численности женщин раннего и среднего репродуктивного возраста (20-34 года), на долю которых приходится значительное число рождений.
Однако по планам властей, в 2024–2026 годах ожидается постепенное восстановление показателей смертности: снижение общего коэффициента смертности с 8,5 в 2024 году до 8,2 в 2026 году.
А потому, несмотря на падение рождаемости, ожидается естественный прирост населения: 2851 человек в 2024, 2901 человек в 2025 году, 2623 человека в 2026 году.
Кроме естественного прироста, численность населения города вырастет и за счет миграционного прироста, который в 2022 году составил 3,2 тыс. человек, сократившись на 68,9% по сравнению с предыдущим годом. В недалеком будущем планируется наплыв мигрантов: 8950 человек в 2024 году, 9931 человек в 2025 году, 10316 человек в 2026 году.
С учетом ожидаемого естественного и миграционного прироста среднегодовая численность населения Тюмени будет расти и по базовому варианту составит в 2024 году — 868,5 тыс. человек, в 2025 году — 880,9 тыс. человек, в 2026 году — 893,7 тыс. человек.
«Осмелюсь предположить, что население превысит планируемые показатели. Сейчас активно развиваю.тся меры поддержки молодых семей. Льготы полагаются тем, кто только вступил в брак, а также тем, кто родил первенца. Это неплохо стимулирует рождаемость, если власти будут работать в том же направлении, то численность население будет расти. А прирост мигрантов всегда вещь, которую трудно спрогнозировать, но с учетом быстрого развития города, и этот показатель вполне может быть перевыполнен. Однако не думаю, что до миллиона удастся дотянуть, скорее всего останется тысяч 20 до этого значения», — рассуждает социолог Наталья Девлешова.
Городские власти также планируют, что в городе будет востребовано малое и среднее предпринимательство. Несмотря на то, что к концу 2026 года среднесписочная численность работающих в организациях города должна увеличится и составить 301 800 человек, все же увеличение численности работающих ожидается в основном за счет увеличения числа занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства.
По прогнозу, численность занятых в экономике города по базовому варианту составит в 2024 году 450 000 тысяч человек, а к 2026 году уже 464 500 человек.
Структура населения, занятого в экономике города, к 2026 году должна выглядеть следующим образом:
Но что будет мотивировать людей работать в 2026 году? Ведь также власти ожидают снижения безработицы. Конечно же это зарплата. В 2024 году средняя зарплата должна подрасти и составить по наиболее благоприятному прогнозу — 80 218 рублей, к 2025 этот показатель вырастет до 85 763 рублей, а к 2026 — 91 423.
«В Тюменской области относительно неплохая ситуация по сравнению с другими регионами. У нас, как и везде, растут цены, но и подрастает зарплата. однако важно понимать, что этот „средний“ показатель не означает, что такую сумму зарабатывает среднестатистический тюменец. Смотреть нужно на медианную зарплату. Для примера, сейчас в области средняя зарплата — 71-72 тысячи рублей, а медианная — 67-68 тысяч рублей. Разница не так велика, но она есть. Нужно различать эти два понятия и понимать, что зарплатный фонд распределяется не поровну между всеми жителями», — говорит экономист Ирина Меняйлова.
В 2022 году фонд оплаты труда увеличился по сравнению с 2021 годом на 12,9% и составил 241,8 млрд рублей. В 2023 году темп роста фонда оплаты труда составит 111,0% по отношению к предыдущему году. Фонд должен будет расти ежегодно и к 2026 году он может составить, по базовому варианту, 331,1 млрд рублей в 2026 году.
Стоит также отметить, что зарплата горожан будет во многом зависеть от развития бизнеса и экономики в городе.
«Сейчас предпринимателям необходимо адаптироваться к сложившейся ситуации. Наладить свое производства, с учетом того, что многие расходные материалы и комплектующие сейчас недоступны из-за санкций. Но это процесс не быстрый — оптимизация и сертификация производства и продукции занимают определенное время», — рассказал «Нашему городу» тюменский экономист, доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института Тюменского госуниверситета Иван Вилков.
К слову, в январе — марте 2023 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций города Тюмени по отдельным видам экономической деятельности увеличился по сравнению с 1 кварталом 2022 года на 73,8% и составил 93,1 млрд. рублей. При этом в сфере добычи полезных ископаемых объем отгруженных товаров по городу Тюмени за январь–март 2023 года увеличился — на 35,7%. Рост наблюдается и в сфере обрабатывающих производств, предприятий энергетиков и сферы водоснабжения.
По прогнозу властей, при условии достижения плановых показателей объема отгрузки организациями, осуществляющими вышеперечисленные виды деятельности, объем отгруженных товаров собственного производства в целом по городу до конца 2023 года увеличится в 2 раза и составит 397,9 млрд. рублей.
По базовому варианту прогноза с учетом прогнозируемого ежегодного прироста (3,8% — 6,1%) объем отгруженных товаров в 2024 году увеличится до 422,3 млрд рублей, а к концу 2026 года достигнет 475,8 млрд рублей.
По мнению экспертов социально-экономических сторон жизни города, план городских властей вполне реален и скорее будет перевыполнен, нежели сорван. Специалисты отметили, что темпы роста у города весьма умеренные, что практически гарантирует их выполнение, если в стране не произойдет радикальных изменений и экономических скачков.