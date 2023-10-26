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Posted Вчера, 08:24

Published Вчера, 08:24

Modified Вчера, 08:26

Updated Вчера, 08:26

В тюменской школе учительница скончалась перед началом урока

В тюменской школе учительница скончалась перед началом урока

26 октября 2023, 08:24
Фото: 1MI
Женщина пожаловалась на плохое самочувствие. Приехавшие медики не смогли помочь учительнице.

В тюменской школе №92 скончалась учительница. Об этом сообщает «ura.ru».

«В школе №92 умерла учительница начальных классов. Причина пока неизвестна. Предположительно, проблемы с сердцем», — рассказал изданию местный житель.
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Эту информацию подтвердили и в департаменте образования. Там сообщили, что 25 октября перед началом уроков женщина пожаловалась на плохое самочувствие. Ей вызвали скорую, но несмотря на все усилия медиков, спасти учительницу не удалось.

Ранее «Наш Город» рассказывал о тюменце, погибшем из-за ошибки врачей: мужчине поставили неверный диагноз. Доктора признали, что допустили нарушения во время лечения, но какие именно — не сообщили.

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