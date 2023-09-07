В Тюмени отец троих детей погиб из-за ошибки врачей

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Житель областной столицы Сергей Евсеев умер спустя всего 10 дней после госпитализации в инфекционную больницу Тюмени еще в середине мая. Врачи лечили мужчину от менингоэнцефалита, однако патологоанатомы назвали другую причину его смерти — онкологическое заболевание и метастазы в головном мозге, сообщает издание NEFT. Из-за них мужчина испытывал мучительную головную боль до тех пор, пока находился в сознании. Через несколько дней Сергей оказался в тяжелом состоянии, но врачи продолжили использовать гормональные препараты от менингоэнцефалита.
Сотрудники тюменского СК и страховой компании организовали проверку по факту гибели Сергея. СК Тюменской области еще проводит экспертизы, анализы Евсеева отправили в Курган для независимой проверки. В страховой компании сообщили жене Сергея, что доктора действительно допустили нарушения во время лечения, но не сообщили, какие именно. Отмечается, что проверка СК по факту гибели тюменца может продлиться до конца сентября.
Ранее «Наш город» сообщал, что пациенты крупной тюменской больницы ОКБ №2 могут остаться без питания. На эти услуги собираются потратить 314 млн рублей, но в данный момент «определение поставщика приостановлено по жалобе».