В Тюмени отец троих детей погиб из-за ошибки врачей

Житель областной столицы Сергей Евсеев умер спустя всего 10 дней после госпитализации в инфекционную больницу Тюмени еще в середине мая. Врачи лечили мужчину от менингоэнцефалита, однако патологоанатомы назвали другую причину его смерти — онкологическое заболевание и метастазы в головном мозге, сообщает издание NEFT. Из-за них мужчина испытывал мучительную головную боль до тех пор, пока находился в сознании. Через несколько дней Сергей оказался в тяжелом состоянии, но врачи продолжили использовать гормональные препараты от менингоэнцефалита.