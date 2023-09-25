Женщина умерла через пять часов после обследования в известной тюменской больнице

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
«С 14 на 15.07 в районе 21:00 моей маме стало плохо, я вызвала скорую, тут же приехал мой сын с женой. До 3 часов ночи маму обследовали, в итоге отпустили домой», — сообщила «Нашему городу» тюменка Ирины А.
В ходе обследования врач установил диагноз — гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца без сердечной недостаточности. Пожилой женщине рекомендовали наблюдаться у кардиолога и невролога. Прийти в больницу на следующий день она уже не смогла.
«Ранее у мамы не было болезни сердца. Это случилось впервые. Да, при выписке в 3 часа ночи на жалобу мамы, жжение в груди и боль в лобном отделе, кардиолог дал ей таблетку от изжоги, со словами — „жжение от изжоги, а боль в голове от резко упавшего давления и медицинских процедур“. Нам сказали утром идти к терапевту. Все это слышала не только, я, но и сын с женой. Маму мы домой привезли в районе 4 утра, в 9:30 приблизительно, я нашла ее мертвой», — сообщила «Нашему городу» тюменка Ирина А.
Ранее «Наш город» сообщал, что 13 сентября скончалась кандидат педагогических наук Тобольского индустриального института Ирина Михайлова. Она являлась почётным работником высшего профессионального образования РФ.