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Тюменку обследовали в ОКБ №2, но она скончалась

Женщина умерла через пять часов после обследования в известной тюменской больнице

25 сентября 2023, 11:47
Фото: 1MI
Тюменку обследовали в ОКБ №2, но она скончалась
В областной столице умерла 70-летняя Татьяна Шабалина. По словам её дочери Ирины А. бабушку обследовали в ОКБ №2 и отпустили домой. Через несколько часов она скончалась.
«С 14 на 15.07 в районе 21:00 моей маме стало плохо, я вызвала скорую, тут же приехал мой сын с женой. До 3 часов ночи маму обследовали, в итоге отпустили домой», — сообщила «Нашему городу» тюменка Ирины А.

В ходе обследования врач установил диагноз — гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца без сердечной недостаточности. Пожилой женщине рекомендовали наблюдаться у кардиолога и невролога. Прийти в больницу на следующий день она уже не смогла.

«Ранее у мамы не было болезни сердца. Это случилось впервые. Да, при выписке в 3 часа ночи на жалобу мамы, жжение в груди и боль в лобном отделе, кардиолог дал ей таблетку от изжоги, со словами — „жжение от изжоги, а боль в голове от резко упавшего давления и медицинских процедур“. Нам сказали утром идти к терапевту. Все это слышала не только, я, но и сын с женой. Маму мы домой привезли в районе 4 утра, в 9:30 приблизительно, я нашла ее мертвой», — сообщила «Нашему городу» тюменка Ирина А.

Ранее «Наш город» сообщал, что 13 сентября скончалась кандидат педагогических наук Тобольского индустриального института Ирина Михайлова. Она являлась почётным работником высшего профессионального образования РФ.

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