Женщина умерла через пять часов после обследования в известной тюменской больнице

В ходе обследования врач установил диагноз — гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца без сердечной недостаточности. Пожилой женщине рекомендовали наблюдаться у кардиолога и невролога. Прийти в больницу на следующий день она уже не смогла.