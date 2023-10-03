В центре Тюмени недалеко от ЦУМа бабушка потеряла сознание и умерла

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Тюменцы сообщают, что бабушке резко стало плохо. Она начала кашлять кровью и потеряла сознание. Скорую помощь вызвали прохожие, медики прибыли прямо на площадь Единства и Согласия в центре Тюмени.
«Вызов поступил в 14:32, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 14:39. Медики боролись за жизнь пациента, проводили сердечно-легочную реанимацию, к сожалению спасти не удалось», — сообщили «Нашему городу» представители регионального депздрвав.
Тюменцы предполагают, что всё могло произойти из-за язвы. Из-за осложнения могло открыться кровотечение. Причины смерти женщины пока устанавливаются.
Ранее «Наш город» сообщил, что в Тюмени умерла 70-летняя Татьяна Шабалина. Она проходила обследование в ОКБ №2, но через несколько часов уже дома почувствовала себя плохо