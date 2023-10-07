Беременная жительница Тагила умерла, упав возле подъезда

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
У тагильчанки осталась несовершеннолетняя дочь.
«Ничего не предвещало беды. Она должна была скоро родить. Ее дочь старшая ждала братика. На похоронах было два гроба. Неродившегося младенца хоронили отдельно. Ужасная трагедия», — рассказала TagilCity.ru знакомая семьи.
В Следственном комитете Свердловской области по факту смерти тагильчанки была организована проверка. Эксперты установили, что смерть наступила вследствие заболевания.
Ранее «Наш Город» писал, что 25-летняя жительница Ишима после родов впала в кому на два месяца. Девушка все это время провела под аппаратом ИВЛ. В настоящее время она пришла в сознание, но до сих пор не может говорить, держать голову, двигать руками и ногами. Ребенок девушки на данный момент находится под опекой бабушки.