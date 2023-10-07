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Беременная жительница Тагила умерла, упав возле подъезда

Беременная жительница Тагила умерла, упав возле подъезда

7 октября 2023, 06:02
Фото: 1MI
Жительница Нижнего Тагила Оксана В. Скончалась за две недели до родов. У женщины оторвался тромб. Ее тело обнаружили у подъезда своего дома 28 сентября, в день, когда она должна была лечь на сохранение в больницу.

У тагильчанки осталась несовершеннолетняя дочь.

«Ничего не предвещало беды. Она должна была скоро родить. Ее дочь старшая ждала братика. На похоронах было два гроба. Неродившегося младенца хоронили отдельно. Ужасная трагедия», — рассказала TagilCity.ru знакомая семьи.

В Следственном комитете Свердловской области по факту смерти тагильчанки была организована проверка. Эксперты установили, что смерть наступила вследствие заболевания.

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Ранее «Наш Город» писал, что 25-летняя жительница Ишима после родов впала в кому на два месяца. Девушка все это время провела под аппаратом ИВЛ. В настоящее время она пришла в сознание, но до сих пор не может говорить, держать голову, двигать руками и ногами. Ребенок девушки на данный момент находится под опекой бабушки.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Заболевания#Тюменская область#Следственный комитет#Смерть#Свердловская область#Нижний Тагил#Беременность
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