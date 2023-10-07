Беременная жительница Тагила умерла, упав возле подъезда

Ранее «Наш Город» писал, что 25-летняя жительница Ишима после родов впала в кому на два месяца. Девушка все это время провела под аппаратом ИВЛ. В настоящее время она пришла в сознание, но до сих пор не может говорить, держать голову, двигать руками и ногами. Ребенок девушки на данный момент находится под опекой бабушки.