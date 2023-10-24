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Posted 24 октября, 05:46

Published 24 октября, 05:46

Modified 24 октября, 05:48

Updated 24 октября, 05:48

Более 40 килограммов хлеба отбраковал Роспотребнадзор Тюмени

В Тюмени сняли с реализации 40 килограммов хлеба. В чем причина?

24 октября 2023, 05:46
Фото: 1MI

Более 40 килограммов хлеба отбраковал Роспотребнадзор Тюмени

Специалисты тюменского Роспотребнадзора забраковали 19 партий хлебобулочных изделий общим весом 40 килограммов. На них отсутствовала дата производства, срок годности, информация о производителе и условиях хранения.

Всего с начала года было проверено 1 тысяча 165 проб хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий по микробиологическим, санитарно-химическим, физико-химическим, радиологическим показателям, а также на наличие ГМО.

Микробиологическим показателям не соответствовали 7 проб, еще 3 пробы кондитерских изделия забраковали по гигиеническим нормативам, 5 — по физико-химическим.

Ранее «Наш Город» писал, что жительница Ялуторовска нашла в хлебе, купленном в магазине, муху. В Тобольске покупатели пекарни обнаружили в свежей выпечке фрагмент нарощенного ногтя.

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