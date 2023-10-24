В Тюмени сняли с реализации 40 килограммов хлеба. В чем причина?

Posted 24 октября, 05:46
Published 24 октября, 05:46
Modified 24 октября, 05:48
Updated 24 октября, 05:48
Всего с начала года было проверено 1 тысяча 165 проб хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий по микробиологическим, санитарно-химическим, физико-химическим, радиологическим показателям, а также на наличие ГМО.
Микробиологическим показателям не соответствовали 7 проб, еще 3 пробы кондитерских изделия забраковали по гигиеническим нормативам, 5 — по физико-химическим.
Ранее «Наш Город» писал, что жительница Ялуторовска нашла в хлебе, купленном в магазине, муху. В Тобольске покупатели пекарни обнаружили в свежей выпечке фрагмент нарощенного ногтя.