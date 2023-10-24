А смотрящий-то, ненастоящий! Подробности конфликта тюменских силовиков и авторитета

Позже пострадавшего Романа К. привезли в участок и заставили подписать бумаги об отсутствии претензий. По словам адвоката Пивоварова, на то, чтобы добиться ареста силовиков, у него ушел год — их отправили под стражу в августе 2023 года. Задержаны они были в Тюмени.