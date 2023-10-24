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Posted 24 октября, 04:08

Published 24 октября, 04:08

Modified 24 октября, 06:06

Updated 24 октября, 06:06

В Тюмени рассматривают дело смотрящего за Ишимом

А смотрящий-то, ненастоящий! Подробности конфликта тюменских силовиков и авторитета

24 октября 2023, 04:08
Фото: 1MI

В Тюмени рассматривают дело смотрящего за Ишимом

Стали известны новые подробности уголовных дел в отношении ишимского криминального авторитета и ведущих разработку смотрящего силовиков, которых обвиняют в избиении человека.
Сюжет
Полиция

По словам адвоката криминального авторитета Константина Рейфферта, столкновение сотрудников полиции и смотрящего Дмитрия Пивоварова произошла в мае 2022 года в одном из ишимских баров. В тот день в заведении отдыхал не только Пивоваров, то начальник полиции МО МВД «Голышмановский» Иван Локшин вместе с супругой.

Силовику показалось, что Пивоваров общался с его женой и начал с ним конфликт, которые в последствие перерос в драку. Пивоваров выбил Локшину два зуба. После этого и начались преследования.

Константина Рейфферта заявил, что избиением Романа К. занимались начальник уголовного розыска МО МВД России «Ишимский» Виктор С., его заместитель Владимир З. и еще несколько работников уголовного розыска этого подразделения. Позже к ним присоединился сам начальник МО МВД «Голышмановский» Иван Локшин.

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Позже пострадавшего Романа К. привезли в участок и заставили подписать бумаги об отсутствии претензий. По словам адвоката Пивоварова, на то, чтобы добиться ареста силовиков, у него ушел год — их отправили под стражу в августе 2023 года. Задержаны они были в Тюмени.

Что касается должности Дмитрия Пивоварова в криминальном мире, по словам его адвоката такими «полномочиями» его наделили сами силовики. На самом деле он не был смотрящим за Ишимом — ни разу не привлекался к уголовной ответственности, его брат работают в тюменской полиции участковым.

«Смотрящим его с легкой руки сделали сотрудники уголовного розыска. Ему 33 года — не судим, служил в армии, воспитывает двух детей. С такими характеристиками по законам криминального мира его бы никогда не сделали смотрящим. Тем более по той информации, которую распространяют полицейские, он стал положенцем в 2014 году. В возрасте 24 лет? Это невозможно», — сообщил адвокат 72.RU.
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В настоящее время Дмитрий Пивоваров находится в СИЗО. Ему предъявлены обвинения в вымогательствах. Сотрудники полиции, которых подозревают в превышении должностных полномочий и избиении человека, также находятся под стражей.

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