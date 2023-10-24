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Posted 24 октября, 05:28

Published 24 октября, 05:28

Modified 24 октября, 05:30

Updated 24 октября, 05:30

Утром Тюмень сковали километровые пробки

Утром Тюмень сковали километровые пробки

24 октября 2023, 05:28
Фото: 1MI
Слегка припорошивший тюменские автодороги снег вызвал сегодня утром настоящий автомобильный коллапс. Областную столицу сковали 9-балльные и 7-балльные пробки.
Сюжет
Снег
Фото: 2 ГИС

Традиционно наибольшие заторы наблюдались на путепроводах Мориса Тореза, Мельникайте, Республики, Федюнинского, 50 лет Октября, а также на Окружной дороге. Кроме того, утром в Тмени произошло несколько дорожно-транспортных происшествий — на Мельникайте, Московском такте, Закалужской, Ямской, 50 лет Октября.

«Сегодня день жестянщика? Почему стоим — снега не видели?» — пошутили водители, попавшие в километровые пробки.
«Каждый в жизни должен посадить дерево, построить дом, вырастить сына и постоять в проке на Стреле», — пришли к выводу автовладельцы.

В настоящее время, согласно сервису 2 ГИС, в Тюмени зарегистрированы пробки 5 баллов. Движение до сих пор затруднено по улице Федюнинского — от Мелькайте до Самарцева, Закалужской, Зои Космодемьянской, Трактовой — от Зои Космодемьянской до Мира.

Также заторы наблюдаются на участке Мелькайте — от 30 лет Победы до Малыгина, 50 лет ВЛКСМ, Николая Чаплина, 50 лет Октября, Профсоюзной — от Елецкой до Хохрякова.

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Автовладельцы считают, что свою лепту в утренние пробки сегодня внесли водители, для которых снег стал неожиданностью. Чему тоже есть объяснение — водители сообщали, что на шиномотаж попасть просто невозможно, записи на ближайшие дни нет.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни в Тюмени ожидается околонулевая температура воздуха и осадки в виде дождя со снегом.

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