Утром Тюмень сковали километровые пробки

Posted 24 октября, 05:28
Published 24 октября, 05:28
Modified 24 октября, 05:30
Updated 24 октября, 05:30
Традиционно наибольшие заторы наблюдались на путепроводах Мориса Тореза, Мельникайте, Республики, Федюнинского, 50 лет Октября, а также на Окружной дороге. Кроме того, утром в Тмени произошло несколько дорожно-транспортных происшествий — на Мельникайте, Московском такте, Закалужской, Ямской, 50 лет Октября.
«Сегодня день жестянщика? Почему стоим — снега не видели?» — пошутили водители, попавшие в километровые пробки.
«Каждый в жизни должен посадить дерево, построить дом, вырастить сына и постоять в проке на Стреле», — пришли к выводу автовладельцы.
В настоящее время, согласно сервису 2 ГИС, в Тюмени зарегистрированы пробки 5 баллов. Движение до сих пор затруднено по улице Федюнинского — от Мелькайте до Самарцева, Закалужской, Зои Космодемьянской, Трактовой — от Зои Космодемьянской до Мира.
Также заторы наблюдаются на участке Мелькайте — от 30 лет Победы до Малыгина, 50 лет ВЛКСМ, Николая Чаплина, 50 лет Октября, Профсоюзной — от Елецкой до Хохрякова.
Автовладельцы считают, что свою лепту в утренние пробки сегодня внесли водители, для которых снег стал неожиданностью. Чему тоже есть объяснение — водители сообщали, что на шиномотаж попасть просто невозможно, записи на ближайшие дни нет.
По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни в Тюмени ожидается околонулевая температура воздуха и осадки в виде дождя со снегом.