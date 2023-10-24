Тюменцы увидят затмение «Кровавой луны» в эти выходные

Имеются данные, что фазы Луны влияют на поведение рыб, пчел, некоторых птиц и амфибий. Как полагают исследователи, изменение яркости диска в полную Луну, возможно, оказывает влияние на уровень мелатонина — гормона мозга, который отвечает за дневной цикл активности. Именно поэтому у многих людей во время полнолуния проявляется бессонница.