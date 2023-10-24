Тюменцы увидят затмение «Кровавой луны» в эти выходные

Posted 24 октября, 04:54
Published 24 октября, 04:54
Modified 24 октября, 04:57
Updated 24 октября, 04:57
Около 6% площади Луны останется в тени Земли. Пик лунного затмения ожидается с 22:36 и до 23:53. По словам астрономов, поскольку Луна будет находиться низко над горизонтом, она может приобрести красноватый оттенок.
Наблюдать астрономическое явление тюменцы смогут из любой точки — спутник Земли будет виден на всем полушарии. Правда, если будет облачная погода, то Луну видно не будет.
По прогнозам метеорологов, в ночь на 29 октября в Тюмени ожидается малооблачная погода. Ранее синоптики обещали в этот день мощный снегопад.
Существует убеждение, что полная Луна оказывает существенное влияние на эмоциональное состояние человека. Особенно это касается людей творческих, эмоциональных, с психическими заболеваниями. Однако научного подтверждения данным фактам нет.
Имеются данные, что фазы Луны влияют на поведение рыб, пчел, некоторых птиц и амфибий. Как полагают исследователи, изменение яркости диска в полную Луну, возможно, оказывает влияние на уровень мелатонина — гормона мозга, который отвечает за дневной цикл активности. Именно поэтому у многих людей во время полнолуния проявляется бессонница.
Наши предки считали, что в день полнолуния снятся вещие сны, все гадания пророческие, а проведенные магические обряды и заговоры в полнолуние помогут вернуть красоту, здоровье.
Некоторые поверья, связанные с полнолунием, до сегодняшних дней. В частности, люди уверены, что в полную Луну следует избегать возможных ссор и рискованных поступков.