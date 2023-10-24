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Posted 24 октября, 04:54

Published 24 октября, 04:54

Modified 24 октября, 04:57

Updated 24 октября, 04:57

Жители Тюмени смогут увидеть «Кровавую луну»:

Тюменцы увидят затмение «Кровавой луны» в эти выходные

24 октября 2023, 04:54
Фото: ЧС Тюмень

Жители Тюмени смогут увидеть «Кровавую луну»:

В предстоящие выходные дни жители Тюмени смогут наблюдать полнолуние и лунное затмение. В ночь с 28 на 29 октября, с субботы на воскресенье, спутник планеты Земля частично попадет в ее тень, поэтому и наступит полутеневое затмение.

Около 6% площади Луны останется в тени Земли. Пик лунного затмения ожидается с 22:36 и до 23:53. По словам астрономов, поскольку Луна будет находиться низко над горизонтом, она может приобрести красноватый оттенок.

Наблюдать астрономическое явление тюменцы смогут из любой точки — спутник Земли будет виден на всем полушарии. Правда, если будет облачная погода, то Луну видно не будет.

По прогнозам метеорологов, в ночь на 29 октября в Тюмени ожидается малооблачная погода. Ранее синоптики обещали в этот день мощный снегопад.

Фото: nashgorod.ru

Как Луна влияет на человека

Существует убеждение, что полная Луна оказывает существенное влияние на эмоциональное состояние человека. Особенно это касается людей творческих, эмоциональных, с психическими заболеваниями. Однако научного подтверждения данным фактам нет.

Имеются данные, что фазы Луны влияют на поведение рыб, пчел, некоторых птиц и амфибий. Как полагают исследователи, изменение яркости диска в полную Луну, возможно, оказывает влияние на уровень мелатонина — гормона мозга, который отвечает за дневной цикл активности. Именно поэтому у многих людей во время полнолуния проявляется бессонница.

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Наши предки считали, что в день полнолуния снятся вещие сны, все гадания пророческие, а проведенные магические обряды и заговоры в полнолуние помогут вернуть красоту, здоровье.

Некоторые поверья, связанные с полнолунием, до сегодняшних дней. В частности, люди уверены, что в полную Луну следует избегать возможных ссор и рискованных поступков.

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