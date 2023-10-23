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В Тюмени ищут председателя комитета по делам национальностей за 43 тыс руб

В Тюмени ищут председателя комитета по делам национальностей за 43 тыс руб

23 октября 2023, 09:07
Фото: Николай Русанов / 1MI
Потенциальному председателю предстоит бороться с национальным, религиозным и патриотическим экстремизмом. За свою работу он будет получать немногим больше 40 тысяч рублей в месяц.

В Тюмени ищут человека, который займет место председателя комитета национальностей. В вакансии, размещенной на портале «Работа России», указано, что работнику будут платить до 43 680 рублей в месяц.

Обязанности потенциального председателя описаны довольно скромно: они исполняются в соответствии с должностной инструкцией. Но в объявлении, которое размещалось на официальном сайте комитета еще в феврале 2023 года, сообщается, что у сотрудника должны быть высшее образование, навыки коммуницирования и планирования рабочего времени, а также знание ряда законов.

На данный момент пост председателя занят Романом Малыгиным. Его сменит только тот человек, которого утвердит лично губернатор Александр Моор.

Ранее «Наш Город» назвал вакансии с зарплатами около 200 тысяч рублей. В их числе бурильщик, машинист, руководитель проекта и другие.

#Общество#Тюменская область#Тюменцы#Вакансии#Должность#Любовь Селезнева
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