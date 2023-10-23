В Тюмени ищут председателя комитета по делам национальностей за 43 тыс руб

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
В Тюмени ищут человека, который займет место председателя комитета национальностей. В вакансии, размещенной на портале «Работа России», указано, что работнику будут платить до 43 680 рублей в месяц.
Обязанности потенциального председателя описаны довольно скромно: они исполняются в соответствии с должностной инструкцией. Но в объявлении, которое размещалось на официальном сайте комитета еще в феврале 2023 года, сообщается, что у сотрудника должны быть высшее образование, навыки коммуницирования и планирования рабочего времени, а также знание ряда законов.
На данный момент пост председателя занят Романом Малыгиным. Его сменит только тот человек, которого утвердит лично губернатор Александр Моор.
Ранее «Наш Город» назвал вакансии с зарплатами около 200 тысяч рублей. В их числе бурильщик, машинист, руководитель проекта и другие.