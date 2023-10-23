В Тюмени ищут председателя комитета по делам национальностей за 43 тыс руб

Обязанности потенциального председателя описаны довольно скромно: они исполняются в соответствии с должностной инструкцией. Но в объявлении, которое размещалось на официальном сайте комитета еще в феврале 2023 года, сообщается, что у сотрудника должны быть высшее образование, навыки коммуницирования и планирования рабочего времени, а также знание ряда законов.