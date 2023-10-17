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Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Работать в Тюменском районе стало безопаснее

Работать в Тюменском районе стало безопаснее

17 октября 2023, 15:38
Фото: 1MI
Благодаря определенным мерам предосторожности доля пострадавших на промпредприятиях и в агропромышленном комплексе в 2023 году снизилась на 50%.

Если в прошлом году из-за нарушения правил безопасности или личной неосторожности число пострадавших достигло 13 человек, то в текущем году их лишь 7.

Начальник управления АПК Алексей Филиппов рассказал о том, как удалось сократить производственные травмы в тюменском районе. Прежде всего, для предотвращения несчастных случаев сотрудникам предприятий проводят специальные инструктажи, повышающие уровень осведомленности о возможных происшествиях. На агропредприятиях сотрудники снабжаются необходимым инвентарем, состоящим из одежды, обуви, средств индивидуальной защиты и питьевой воды.

Контроль за соблюдением всех требований охраны труда позволяет существенно снизить риски производственных травм.

#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Пострадавшие#Безопасность#Тюменский район#Агропромышленный комплекс#Дмитрий Балобанов
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