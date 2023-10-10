В Тюменской области открыт набор в школу социального предпринимательства

Posted 10 октября, 12:35
Published 10 октября, 12:35
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
«Программа открыта для начинающих и действующих предпринимателей Тюменской области, а также НКО», — пояснили в Инвестагентстве ТО.
Участников школы социального предпринимательства опытные эксперты научат разрабатывать бизнес-модель, планировать финансы, продумывать стратегию и управлять проектами.
По завершению курса каждый слушатель защитит свой бизнес-проект перед экспертной комиссией.Напомним, в Тюменской области за год число социальных предпринимателей выросло более на 51 процент это 110 компаний. НКО и предприниматели, которые предоставляют жителям региона социально значимые услуги могут получить от регионального правительства материальную поддержку. Только за последние два года департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» предоставил уже грантов по реализации бизнес-проектов для социальных предпринимателей.