В Тюменской области открыт набор в школу социального предпринимательства

По завершению курса каждый слушатель защитит свой бизнес-проект перед экспертной комиссией.Напомним, в Тюменской области за год число социальных предпринимателей выросло более на 51 процент это 110 компаний. НКО и предприниматели, которые предоставляют жителям региона социально значимые услуги могут получить от регионального правительства материальную поддержку. Только за последние два года департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» предоставил уже грантов по реализации бизнес-проектов для социальных предпринимателей.