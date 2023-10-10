В Тюменской области на этой неделе выпадет первый снег

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
День среды пройдет без осадков, дождь ожидается лишь в северных районах. Температура воздуха в светлое время суток составит +6….+11, скорость ветра 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.
В четверг, 12 октября, ночью ожидаются осадки в виде снега с дождем, юго-западный ветер 5-10 м/с. День пройдет при переменной облачности, осадки в виде дождя вероятны в северных районах. Ночью температура воздуха составит -2…+3, днем воздух прогреется до +4…+9.
В пятницу ночью похолодает до -3, днем синоптики обещают небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Столбики термометров в этот день покажут +6…+11, скоростью юго-западного ветра составит 6-11 м/с с порывами до 17 м/с.
Стоит отметить, что метеорологи прогнозируют возвращение теплой погоды на следующей неделе. По прогнозам Гисметео, в понедельник, 16 октября, в областной столице потеплеет до +16. А во вторник, 17 октября, столбики термометров и вовсе поднимутся до +17.