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Туристка из Тюмени успела покинуть Израиль за день до войны

Туристка из Тюмени успела покинуть Израиль за день до войны

10 октября 2023, 07:35
Фото: 1MI
Жительница Тюмени успела покинуть Израиль за сутки до начала военных действий. По словам туристки, она посещала страну в рамках круизной программы.
«За день до начала военных действия я покинула Израиль. В день отбытия нашего лайнера все спокойно. Жителей Израиля, которые путешествуют с нами, не планируют обратно завозить в обратно», — рассказала девушка Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что вооружённое противостояние между Израилем и Палестиной началось утром в субботу, 7 октября. С территории сектора Газа в тот день было выпущены десятки ракет. Палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля. Боевики открыли огонь по городам Израиля, в ответ страна официально объявила о переходе в состояние войны.

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По данным на 9 октября, число погибших в результате нападения боевиков израильтян превысило 800 человек. Около 2,5 тысяч человек пострадало. Также сообщается, что боевики ХАМАС захватили в плен более 100 человек, среди которых есть высокопоставленные офицеры.

На территории сектора Газа число погибших достигло 493 человек, более 2,7 тысяч получили ранения, пишут «Известия».

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