Туристка из Тюмени успела покинуть Израиль за день до войны

Ранее «Наш Город» писал, что вооружённое противостояние между Израилем и Палестиной началось утром в субботу, 7 октября. С территории сектора Газа в тот день было выпущены десятки ракет. Палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля. Боевики открыли огонь по городам Израиля, в ответ страна официально объявила о переходе в состояние войны.