В Тюмени резко изменится погода

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
В Тюмени в субботу, 7 октября, день пройдет при переменной облачности. Максимальная дневная температура воздуха составит +12…+14, ночью ожидается +8…+10. В течение дня синоптики обещают осадки в виде дождя, ветер до 2, 7 м/с.
В воскресенье существенно погода не поменяет: +12….+13 и дождь. В понедельник, 9 октября, осадки прекратятся, но теплее не станет — ночью столбики термометров покажут +5…+7, в дневные часы не поднимутся вышел +11…+12. В среду и четверг, 11 и 12 октября, и вовсе похолодает до +7…+8 и пойдет снег с дождем.
Однако тепло еще вернется в областную столицу — в субботу, 14 октября, воздух в Тюмени прогреется до +17…+19. Относительно теплая погода (+15….+16) продержится в областной столице до 18 октября. Ближе к началу третьей декады октября в областной столице осень начнет вступать в свои законные права — похолодает до +5….+7 и пойдут дожди.