В Тюмени резко изменится погода

В воскресенье существенно погода не поменяет: +12….+13 и дождь. В понедельник, 9 октября, осадки прекратятся, но теплее не станет — ночью столбики термометров покажут +5…+7, в дневные часы не поднимутся вышел +11…+12. В среду и четверг, 11 и 12 октября, и вовсе похолодает до +7…+8 и пойдет снег с дождем.