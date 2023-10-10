Денис Мантуров оценил разработки «Росхима» на выставке INNOFOOD

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
По сообщению издания ИА REGNUM, в агропромышленном комплексе России наблюдается высокая степень зависимости от импорта в нескольких сферах: если говорить о кормовых добавках, ветеринарных препаратах, специальных готовых кормах, то данный показатель превышает 70%. Чтобы снизить уровень импортозависимости, компания «Росхим» объявила о реализации проекта по строительству первого в стране биохимического кластера. Основная задача кластера заключается в самостоятельном производстве продуктов, которые ранее импортировались из иностранных государств.
По сути, речь идет о продовольственной безопасности Российской Федерации в таких отраслях, как рынок сельскохозяйственных биотехнологий, кормовые аминокислоты, кормовые витамины и ферменты, а также биоконсерванты для кормов.
С учетом национальных задач, поставленных президентом России и правительством, компания «Росхим» начала строительство нового завода для производства важных аминокислот — сульфата лизина и лизин-моногидрохлорида. Перечисленные аминокислоты играют важную роль в развитии животных и способствуют росту мышечной массы. Новое производство будет развернуто на базе завода «ДонБиоТех» в Волгодонске (Ростовская область).
В соответствии с планами к 2025 году объем производства этих аминокислот должен достичь 85 тысяч тонн в год, а также производство глютена — 25 тысяч тонн в год. Инвестиции в проект составляют 27,5 миллиарда рублей, из них уже вложено 7 миллиардов рублей. На следующем этапе, до 2028 года, планируется запустить производство трех других аминокислот — треонина, триптофана и валина. Объем производства планируется на уровне свыше 55 тысяч тонн. Стоит отметить, что в настоящее время эти аминокислоты на территории России не производятся.
Продукция завода «ДонБиоТех» будет покупаться изготовителями премиксов, комбикормов, пищевых продуктов, а также предприятиями животноводческой и фермерской сфер. Кроме того, производство аминокислот открывает новые перспективы для переработки зерна в России с ежегодным охватом около 250 тысяч тонн зерна.
«Росхим» — управляющая компания нескольких крупных химических предприятий в Российской Федерации, которые объединены на кластерной основе. В управленческий периметр включены титановый и содовый заводы в Крыму, Башкирская содовая компания, Березниковский содовый завод, стерлитамакские заводы — нефтехимический и синтетического каучука, компания «ДонБиоТех» и несколько других.