Денис Мантуров оценил разработки «Росхима» на выставке INNOFOOD

В соответствии с планами к 2025 году объем производства этих аминокислот должен достичь 85 тысяч тонн в год, а также производство глютена — 25 тысяч тонн в год. Инвестиции в проект составляют 27,5 миллиарда рублей, из них уже вложено 7 миллиардов рублей. На следующем этапе, до 2028 года, планируется запустить производство трех других аминокислот — треонина, триптофана и валина. Объем производства планируется на уровне свыше 55 тысяч тонн. Стоит отметить, что в настоящее время эти аминокислоты на территории России не производятся.