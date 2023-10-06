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В деловую программу РЭН-2023 вошли более 30 мероприятий

В деловую программу РЭН-2023 вошли более 30 мероприятий

6 октября 2023, 16:32
Фото: photo.roscongress.org
Деловая программа мероприятия с ключевыми спикерами экспертных дискуссий опубликована на официальном сайте международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Данное мероприятие состоится в период с 11 по 13 октября 2023 года в столичном ЦВЗ «Манеж».

Программа форума традиционно охватывает широкий круг тем, посвященных трансформации и развитию рынка мировой энергетики. Главной темой форума этого года является «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее». Об этом пишет oilcapital.ru.

Особое внимание в рамках форума будет уделено цифровизации сферы, использованию технологий будущего, искусственного интеллекта, а также других современных разработок. Об этом заявил вице-премьер Правительства РФ Александр Новак.

«На площадке Российской энергетической недели мы обсудим стратегически важные вопросы развития нефтяной, газовой и угольной промышленности в новых геополитических условиях при испытаниях для всего мирового энергетического рынка», — подчеркнул Новак.

Как отмечается, в рамках деловой программы форума будет организовано более 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки: «Международная повестка», «Устойчивое развитие и климат», «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация» и «Развитие отраслей ТЭК».

Советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета РЭН-2023 Антон Кобяков указал, что в настоящее время мировая энергетика испытывает сильное давление политической и макроэкономической неопределенности.

«Возможности и риски энергоперехода, новые рыночные тренды, возможные сценарии развития мировой энергетики — все эти вопросы и обсудят участники Российской энергетической недели», — добавил советник президента.

Среди ключевых тем предстоящего мероприятия — научно-технологическое развитие и цифровая трансформация.

Заключительный день РЭН, 13 октября, станет молодежным днем. В этом событии в области развития энергетики примут участие более 1500 делегатов. Среди делегатов — эксперты, студенты и школьники, руководители органов власти, отраслевых компаний и вузов.

Помимо мероприятий деловой программы РЭН-2023, состоится традиционное вручение международной премии «Глобальная энергия» за выдающиеся исследования и научно-технические разработки. Также запланировано награждение победителей журналистской международной премии «Энергия пера».

Организаторами международного форума «Российская энергетическая неделя» выступают Фонд Росконгресс, Министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы. Медиахолдинг 1MI — информационный партнер мероприятия.

С полной деловой программой РЭН-2023 можно ознакомиться на официальном сайте: rusenergyweek.com.

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