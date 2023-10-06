В деловую программу РЭН-2023 вошли более 30 мероприятий

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Программа форума традиционно охватывает широкий круг тем, посвященных трансформации и развитию рынка мировой энергетики. Главной темой форума этого года является «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее». Об этом пишет oilcapital.ru.
Особое внимание в рамках форума будет уделено цифровизации сферы, использованию технологий будущего, искусственного интеллекта, а также других современных разработок. Об этом заявил вице-премьер Правительства РФ Александр Новак.
«На площадке Российской энергетической недели мы обсудим стратегически важные вопросы развития нефтяной, газовой и угольной промышленности в новых геополитических условиях при испытаниях для всего мирового энергетического рынка», — подчеркнул Новак.
Как отмечается, в рамках деловой программы форума будет организовано более 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки: «Международная повестка», «Устойчивое развитие и климат», «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация» и «Развитие отраслей ТЭК».
Советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета РЭН-2023 Антон Кобяков указал, что в настоящее время мировая энергетика испытывает сильное давление политической и макроэкономической неопределенности.
«Возможности и риски энергоперехода, новые рыночные тренды, возможные сценарии развития мировой энергетики — все эти вопросы и обсудят участники Российской энергетической недели», — добавил советник президента.
Среди ключевых тем предстоящего мероприятия — научно-технологическое развитие и цифровая трансформация.
Заключительный день РЭН, 13 октября, станет молодежным днем. В этом событии в области развития энергетики примут участие более 1500 делегатов. Среди делегатов — эксперты, студенты и школьники, руководители органов власти, отраслевых компаний и вузов.
Помимо мероприятий деловой программы РЭН-2023, состоится традиционное вручение международной премии «Глобальная энергия» за выдающиеся исследования и научно-технические разработки. Также запланировано награждение победителей журналистской международной премии «Энергия пера».
Организаторами международного форума «Российская энергетическая неделя» выступают Фонд Росконгресс, Министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы. Медиахолдинг 1MI — информационный партнер мероприятия.
С полной деловой программой РЭН-2023 можно ознакомиться на официальном сайте: rusenergyweek.com.