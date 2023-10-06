В деловую программу РЭН-2023 вошли более 30 мероприятий

Как отмечается, в рамках деловой программы форума будет организовано более 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки: «Международная повестка», «Устойчивое развитие и климат», «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация» и «Развитие отраслей ТЭК».