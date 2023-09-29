В этом году более 400 тюменских сирот получили жилье

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В этом году на обеспечение сирот жильем из бюджета Тюменской области был выделен 1 миллиард рублей. Об этом стало известно во время сегодняшнего заседания межведомственной рабочей группы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В рамках заседания обсуждался вопрос предоставления жилья детям, оставшимся без попечения родителей. С начала этого года ключи от квартир получили 434 сироты. До момента получения недвижимости сиротам оказывается мера социальной поддержки в виде выплат компенсации расходов на съемное жилье. В этом году данной мерой воспользовались 194 сироты.