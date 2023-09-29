В этом году более 400 тюменских сирот получили жилье

В рамках заседания обсуждался вопрос предоставления жилья детям, оставшимся без попечения родителей. С начала этого года ключи от квартир получили 434 сироты. До момента получения недвижимости сиротам оказывается мера социальной поддержки в виде выплат компенсации расходов на съемное жилье. В этом году данной мерой воспользовались 194 сироты.