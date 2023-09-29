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В этом году более 400 тюменских сирот получили жилье

В этом году более 400 тюменских сирот получили жилье

29 сентября 2023, 08:15
Фото: Максим Карпиков / 1MI
В 2023 году на приобретение жилья для сирот выделили 1 миллиард рублей. Средства были направлены из регионального бюджета.
Сюжет
Жилье

В этом году на обеспечение сирот жильем из бюджета Тюменской области был выделен 1 миллиард рублей. Об этом стало известно во время сегодняшнего заседания межведомственной рабочей группы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В рамках заседания обсуждался вопрос предоставления жилья детям, оставшимся без попечения родителей. С начала этого года ключи от квартир получили 434 сироты. До момента получения недвижимости сиротам оказывается мера социальной поддержки в виде выплат компенсации расходов на съемное жилье. В этом году данной мерой воспользовались 194 сироты.

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#Общество#Тюменская область#Тюменцы#Жилье#Квартиры#Выплаты#Дети-сироты#Сироты#Любовь Селезнева
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