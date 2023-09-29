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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Ставки по вкладам выросли вслед за ключевой

Ставки по вкладам выросли вслед за ключевой

29 сентября 2023, 11:23
Фото: 1MI
29 сентября ВТБ сразу на 2% повысил максимальную доходность по депозитам.

Рублевые депозиты по-прежнему выступают основным инструментом вложения средств, гарантирующим высокий доход и защиту от инфляции. В настоящее время в розничном портфеле сбережений ВТБ на их долю приходится более 90%, рассказала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Максимальная доходность сегодня доступна при долгосрочных размещениях. На горизонте 3 лет, по прогнозам регулятора, ключевая ставка будет снижаться, что скажется на сберегательных продуктах, — добавила Наталья Тучкова.

Увеличение ставок по вкладам основными игроками будет стимулировать дополнительный приток средств населения в банки. «Подогревать» интерес вкладчиков будут и специальные продукты, которые появятся на рынке в ставший уже традиционно «высоким» сезон в четвертом квартале. На этом фоне по итогам года объем средств на счетах и депозитах физлиц может вырасти на 19% и станет для России рекордом за последние 8 лет.

#Общество#Банк#Россия#ВТБ#Рекорды#Вклады#ВТБ 24#Рубль#Депозиты#Доход#Анастасия Имамахметова
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