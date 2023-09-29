Ставки по вкладам выросли вслед за ключевой

Увеличение ставок по вкладам основными игроками будет стимулировать дополнительный приток средств населения в банки. «Подогревать» интерес вкладчиков будут и специальные продукты, которые появятся на рынке в ставший уже традиционно «высоким» сезон в четвертом квартале. На этом фоне по итогам года объем средств на счетах и депозитах физлиц может вырасти на 19% и станет для России рекордом за последние 8 лет.