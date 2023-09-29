Ставки по вкладам выросли вслед за ключевой

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Рублевые депозиты по-прежнему выступают основным инструментом вложения средств, гарантирующим высокий доход и защиту от инфляции. В настоящее время в розничном портфеле сбережений ВТБ на их долю приходится более 90%, рассказала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.
Максимальная доходность сегодня доступна при долгосрочных размещениях. На горизонте 3 лет, по прогнозам регулятора, ключевая ставка будет снижаться, что скажется на сберегательных продуктах, — добавила Наталья Тучкова.
Увеличение ставок по вкладам основными игроками будет стимулировать дополнительный приток средств населения в банки. «Подогревать» интерес вкладчиков будут и специальные продукты, которые появятся на рынке в ставший уже традиционно «высоким» сезон в четвертом квартале. На этом фоне по итогам года объем средств на счетах и депозитах физлиц может вырасти на 19% и станет для России рекордом за последние 8 лет.