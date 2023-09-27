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Стали известны минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в следующем году

Стали известны минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в следующем году

27 сентября 2023, 03:01
Фото: 1MI
Чтобы получить аттестат об окончании школы, нужно набрать минимальные баллы по русскому языку и математике. Эти предметы являются обязательными.

Министерство науки и высшего образования России утвердило минимальные баллы, необходимые для поступления в вузы в следующем году. Соответствующий документ был размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Теперь выпускникам школ нужно набрать минимум 40 баллов по русскому языку, литературе и географии, 45 — по обществознанию, , 35 — по истории, 39 — по математике, физике, биологии и химии, 30 — по иностранному языку и 44 — по информатике.

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#Общество#Тюменская область#Образование#Школа#Вузы#Любовь Селезнева
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