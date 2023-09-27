Стали известны минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в следующем году

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
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Министерство науки и высшего образования России утвердило минимальные баллы, необходимые для поступления в вузы в следующем году. Соответствующий документ был размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Теперь выпускникам школ нужно набрать минимум 40 баллов по русскому языку, литературе и географии, 45 — по обществознанию, , 35 — по истории, 39 — по математике, физике, биологии и химии, 30 — по иностранному языку и 44 — по информатике.