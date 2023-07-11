nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:36

Published Сегодня, 01:36

Modified Сегодня, 01:59

Updated Сегодня, 01:59

Изображение материала

Более 60 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Тюменской области

11 июля 2023, 01:36
Фото: telegram-канал Александра Моора

Шестьдесят три выпускника сдали ЕГЭ на максимальный балл в Тюменской области

Кроме того, 5 из 63 ребят получили наивысший балл сразу по двум предметам.

Все стобалльники получат по 100 тысяч рублей за каждый предмет, сообщил Александр Моор в своём telegram-канале.

Губернатор поблагодарил родителей и учителей выпускников, успешно сдавших экзамен.

«Именно вы стали надёжной опрос для наших ребят», — написали глава региона.

В этом году количество стобалльников в Тюменской области увеличилось на 16 человек, в сравнении с прошлым годом.

Всего в 2023 году ЕГЭ сдавали 11 тысяч выпускников.

Ранее «Наш город» писал, что 1 июля стал последним резервным днем сдачи экзамена. Основной период был начат 26 мая и завершен 20 июня.

Выпускники тюменских школ могут бесплатно получить ИТ-специальность
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Касается каждого#ЕГЭ#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
Подпишитесь
«Прямо по людям ездит»: отдыхающих на Андреевском озере напугал танк
Вчера, 07:27
«Адская температура»: как выжить в жару — советы врачей и лайфхаки
Вчера, 10:46
Инстасамка пожаловалась Диброву на травлю в школе в Тобольске
Вчера, 10:25
Тюменка пожаловалась на мастурбирующего эксгибициониста в Гагаринском парке
Вчера, 01:42
Юриста «Газпром энергосбыт Тюмень» уволили за попытку скрыться от мобилизации
Вчера, 08:05
Тюменским застройщикам не хватает земель для строительства
Вчера, 04:16