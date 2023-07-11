Более 60 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Тюменской области

Posted Сегодня, 01:36
Published Сегодня, 01:36
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Все стобалльники получат по 100 тысяч рублей за каждый предмет, сообщил Александр Моор в своём telegram-канале.
Губернатор поблагодарил родителей и учителей выпускников, успешно сдавших экзамен.
«Именно вы стали надёжной опрос для наших ребят», — написали глава региона.
В этом году количество стобалльников в Тюменской области увеличилось на 16 человек, в сравнении с прошлым годом.
Всего в 2023 году ЕГЭ сдавали 11 тысяч выпускников.
Ранее «Наш город» писал, что 1 июля стал последним резервным днем сдачи экзамена. Основной период был начат 26 мая и завершен 20 июня.