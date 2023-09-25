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Фильм снят по мотивам рассказа "Величайший подарок"

В конце сентября в Тюмени состоится кинопоказ драмы «Эта замечательная жизнь»

25 сентября 2023, 06:19
Фото: 1MI
Фильм снят по мотивам рассказа "Величайший подарок"
Показ фильма состоится в рамках проекта «Киноклуб». Для посещения нужны паспорт и предварительная регистрация.
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30 сентября тюменцам покажут драму «Эта замечательная жизнь», снятую американским кинорежиссером Фрэнком Капрой в 1946 году. Мероприятие состоится в мультицентре «Контора пароходства», начало в 22:00.

Кинолента, снятая по мотивам рассказа Филипа Ван Дорен Стерна «Величайший подарок», повествует о владельце кредитной компании Джордже Бейли. Он — премьерный семьянин, хороший муж и отец, честный и добрый человек. Однако, он подавлен из-за свалившихся на него бесчисленных проблем. Когда Джордж уже был готов наложить на себя руки, к нему спускается неопытный ангел-хранитель, задача которого — всеми силами вернуть мужчине радость жизни.

Вход на мероприятие разрешен только людям старше 18 лет, либо в сопровождении родителей. Для посещения понадобятся паспорт и предварительная регистрация на сайте виделиночь.рф.

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#Общество#Культура#Тюмень#Кино#Фильм#Фильмы#Мероприятия#Любовь Селезнева
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