В конце сентября в Тюмени состоится кинопоказ драмы «Эта замечательная жизнь»

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
30 сентября тюменцам покажут драму «Эта замечательная жизнь», снятую американским кинорежиссером Фрэнком Капрой в 1946 году. Мероприятие состоится в мультицентре «Контора пароходства», начало в 22:00.
Кинолента, снятая по мотивам рассказа Филипа Ван Дорен Стерна «Величайший подарок», повествует о владельце кредитной компании Джордже Бейли. Он — премьерный семьянин, хороший муж и отец, честный и добрый человек. Однако, он подавлен из-за свалившихся на него бесчисленных проблем. Когда Джордж уже был готов наложить на себя руки, к нему спускается неопытный ангел-хранитель, задача которого — всеми силами вернуть мужчине радость жизни.
Вход на мероприятие разрешен только людям старше 18 лет, либо в сопровождении родителей. Для посещения понадобятся паспорт и предварительная регистрация на сайте виделиночь.рф.