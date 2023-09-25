В конце сентября в Тюмени состоится кинопоказ драмы «Эта замечательная жизнь»

Кинолента, снятая по мотивам рассказа Филипа Ван Дорен Стерна «Величайший подарок», повествует о владельце кредитной компании Джордже Бейли. Он — премьерный семьянин, хороший муж и отец, честный и добрый человек. Однако, он подавлен из-за свалившихся на него бесчисленных проблем. Когда Джордж уже был готов наложить на себя руки, к нему спускается неопытный ангел-хранитель, задача которого — всеми силами вернуть мужчине радость жизни.