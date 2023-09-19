В Тюмени концерт известного артиста Игоря Николаева перенесут из-за проблем с сердцем

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
На прошлой неделе Игоря Николаева госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным «Нашего города», мероприятие в Тюмени организует фирма ООО «АРТ-Премиум». Менеджеры сообщили, что концерт будет перенесён «с вероятностью 90%».
По данным сервиса электронной продажи билетов, тюменцы купили почти 40% мест на концерт который должен был состояться в ДК «Нефтяник». Между тем, концерты Игоря Николаева в Краснодарском крае были отменены.
63-летний Игорь Николаев был госпитализирован в больницу 15 сентября, на данный момент музыкант находится в сознании и дышит самостоятельно. По данным Mash, Игорю Николаеву провели операцию на сердце (аортокоронарное шунтирование) из-за закупорки сосудов. Врачи запретили музыканту пить спиртное из-за угроз новых проблем со здоровьем.