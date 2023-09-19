nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Концерт перенесут из-за ухудшения здоровья Игоря Николаева

В Тюмени концерт известного артиста Игоря Николаева перенесут из-за проблем с сердцем

19 сентября 2023, 13:13
Фото: 1MI
Концерт перенесут из-за ухудшения здоровья Игоря Николаева
В областной столице перенесут выступление знаменитого певца. Он должен был пройти 5 ноября, но известный певец пока находится в больнице.

На прошлой неделе Игоря Николаева госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным «Нашего города», мероприятие в Тюмени организует фирма ООО «АРТ-Премиум». Менеджеры сообщили, что концерт будет перенесён «с вероятностью 90%».

По данным сервиса электронной продажи билетов, тюменцы купили почти 40% мест на концерт который должен был состояться в ДК «Нефтяник». Между тем, концерты Игоря Николаева в Краснодарском крае были отменены.

63-летний Игорь Николаев был госпитализирован в больницу 15 сентября, на данный момент музыкант находится в сознании и дышит самостоятельно. По данным Mash, Игорю Николаеву провели операцию на сердце (аортокоронарное шунтирование) из-за закупорки сосудов. Врачи запретили музыканту пить спиртное из-за угроз новых проблем со здоровьем.

Читайте также:
Концерт под угрозой: артиста, которого ждут в Тюмени, экстренно госпитализировалиВ Тюмень пройдет концерт лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея БобунецаВ Тюмени с бесплатным концертом может выступить Niletto
#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Концерты
Подпишитесь
Тюменцам грозит гипермутант COVID-19: чем опасен, спасут ли прививки?
Сегодня, 01:00
«12 лет за малую нужду»: член совета при Президенте РФ заинтересовалась делом тюменца
Сегодня, 06:07
Из-за магнитной бури в небе над Тюменью появилось северное сияние
Сегодня, 05:17
Немец покинул Германию, чтобы поселиться в поселке под Тюменью
Сегодня, 10:22
Футбольных фанатов «Тюмени» заподозрили в проведении националистического марша
Сегодня, 07:19
В Тюменской области составил ТОП-5 самых востребованных профессий в сфере культуры
Сегодня, 07:47