Пьяная тюменка влетела в столб на парковке у жилого комплекса «Заречный». Видео

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Инцидент произошел на парковке улицы Велижанской, в ДТП пострадала женщина. Авария произошла около ЖК «Заречный».
«Вызов поступил 20 сентября в 12:23, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 12:39. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2» — сообщили «Нашему городу» в депздраве.
По данным ГИБДД, тюменка 1982 года рождения. У неё выявлены признаки опьянения.
Ранее «Наш город» сообщал, что 18 сентября«Тойота» протаранила «Ладу» у ТЦ «Сити Молл» в Тюмени. Пострадали четыре человека.