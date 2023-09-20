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Пьяная тюменка влетела в столб на парковке у жилого комплекса «Заречный»

Пьяная тюменка влетела в столб на парковке у жилого комплекса «Заречный». Видео

20 сентября 2023, 10:35
Фото: 1MI

Пьяная тюменка влетела в столб на парковке у жилого комплекса «Заречный»

В областной столице женщина, управляя автомобилем, на большой скорости влетела в столб и повредила другую машину. Она могла быть в нетрезвом состоянии.

Инцидент произошел на парковке улицы Велижанской, в ДТП пострадала женщина. Авария произошла около ЖК «Заречный».

«Вызов поступил 20 сентября в 12:23, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 12:39. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2» — сообщили «Нашему городу» в депздраве.
ДТП на парковке в Тюмени
Видео: Видео Ура.ру

По данным ГИБДД, тюменка 1982 года рождения. У неё выявлены признаки опьянения.

Ранее «Наш город» сообщал, что 18 сентября«Тойота» протаранила «Ладу» у ТЦ «Сити Молл» в Тюмени. Пострадали четыре человека.

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