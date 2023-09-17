На трассах Тюменской области стало меньше ДТП

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
По данным ГИБДД, стабилизировать ситуацию удалось благодаря ряду принятых мер. В частности, наряды ДПС регулярно дежурили на аварийных участках федеральных трасс, на автодорогах были установлены «шериф-балки», имитирующие включенные проблесковые маяки патрульных автомобилей ДПС.
В настоящее время работа по снижению аварийности на трассах Тюменской области продолжается — наряды специализированного взвода полка ДПС ГИБДД «отрабатывают» 100-километровую зону трасс в окрестностях Тюмени, куда переместились очаги ДТП: в Исетском, Ярковском, Заводоуковском, Тюменском районах и на федеральных автодорогах.
«Наша основная задача сейчас — снижение смертности на федеральных автодорогах», — подчеркнул руководитель Госавтоинспекции Андрей Миллер.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером в центре Тюмени произошла смертельная авария. На улице Республики грузовик Shacman врезался в мопед. 22-летний водитель двухколесного транспорта погиб на месте ДТП.