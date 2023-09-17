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Updated Сегодня, 11:49

На трассах Тюменской области стало меньше ДТП

На трассах Тюменской области стало меньше ДТП

17 сентября 2023, 11:47
Фото: ГИБДД
На тюменских трассах в августе стало меньше аварий — число дорожно-транспортных происшествий сократилось по сравнению с июлем этого года на 6%.
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ДТП

По данным ГИБДД, стабилизировать ситуацию удалось благодаря ряду принятых мер. В частности, наряды ДПС регулярно дежурили на аварийных участках федеральных трасс, на автодорогах были установлены «шериф-балки», имитирующие включенные проблесковые маяки патрульных автомобилей ДПС.

В настоящее время работа по снижению аварийности на трассах Тюменской области продолжается — наряды специализированного взвода полка ДПС ГИБДД «отрабатывают» 100-километровую зону трасс в окрестностях Тюмени, куда переместились очаги ДТП: в Исетском, Ярковском, Заводоуковском, Тюменском районах и на федеральных автодорогах.

«Наша основная задача сейчас — снижение смертности на федеральных автодорогах», — подчеркнул руководитель Госавтоинспекции Андрей Миллер.
Ехал со свадьбы сына: на тюменской трассе произошло смертельное ДТП
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Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером в центре Тюмени произошла смертельная авария. На улице Республики грузовик Shacman врезался в мопед. 22-летний водитель двухколесного транспорта погиб на месте ДТП.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Новости тюмени#Аварийность
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