На трассах Тюменской области стало меньше ДТП

В настоящее время работа по снижению аварийности на трассах Тюменской области продолжается — наряды специализированного взвода полка ДПС ГИБДД «отрабатывают» 100-километровую зону трасс в окрестностях Тюмени, куда переместились очаги ДТП: в Исетском, Ярковском, Заводоуковском, Тюменском районах и на федеральных автодорогах.