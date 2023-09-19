Сломанный автомобиль парализован движение на Объездной дороге Тюмени

Инцидент произошел в час пик на съезде с Московского тракта на Объездную. По данным 2ГИС, пробка составила 4,8 километра. Заторы фиксируются на улице Дружбы, при выезде из города столкнулись две легковые машины. Пробки растянулись примерно на километр.