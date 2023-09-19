Сломанный автомобиль парализован движение на Объездной дороге Тюмени

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
«В восточной части города пробки, „Лада“ стоит на аварийке. Движение в сторону въезда в Тюмень встало», — сообщил таксист Алексей В. «Нашему городу».
Инцидент произошел в час пик на съезде с Московского тракта на Объездную. По данным 2ГИС, пробка составила 4,8 километра. Заторы фиксируются на улице Дружбы, при выезде из города столкнулись две легковые машины. Пробки растянулись примерно на километр.
Ранее «Наш город» сообщал, что 18 сентября «Лада» столкнулась с «Тойота». Одна из машин вылетела на пешеходный переход, в ДТП пострадали четыре человека. Оба автомобиля получили серьёзные повреждения.