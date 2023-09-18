Лысый тюменец с пауком на черепе на BMW угрожал пистолетом водителям в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Мужчина мешал движению транспорта и создавая аварийные ситуации на дороге. Он напугал людей угрожая им пистолетом. Очевидцы сообщили, что мужчина был лысым с татуировкой на черепе, похожей на паука.
По данным «Нашего города», белый внедорожник BMW принадлежит фирме «А-Я Авто», его можно арендовать за 14-16 тысяч рублей в сутки.
«Машину сдали в аренду молодому человеку. К клиенту мы отношения, конечно, не имеем», — сообщил «Нашему городу» представитель тюменской компании «А-Я Авто».
Стоит отметить, что организация занимается прокатом дорогих машин с 2013 года.
Ранее «Наш город» сообщал, что 14 сентября в Тюмени мотоциклист подрался с водителем Lada после ДТП. В результате аварии байкер получил травму руки.