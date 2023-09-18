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Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

90-е возвращаются в Екатеринбург, благодаря эксцентричному тюменцу.

Лысый тюменец с пауком на черепе на BMW угрожал пистолетом водителям в Екатеринбурге

18 сентября 2023, 13:03
Фото: 1MI
90-е возвращаются в Екатеринбург, благодаря эксцентричному тюменцу.
Водитель на BMW с тюменскими номерами устроил в Екатеринбурге «назад в 90-е». Он размахивал пистолетом и целился в проезжавшие мимо него машины. Об инциденте сообщили местные водители.

Мужчина мешал движению транспорта и создавая аварийные ситуации на дороге. Он напугал людей угрожая им пистолетом. Очевидцы сообщили, что мужчина был лысым с татуировкой на черепе, похожей на паука.

По данным «Нашего города», белый внедорожник BMW принадлежит фирме «А-Я Авто», его можно арендовать за 14-16 тысяч рублей в сутки.

«Машину сдали в аренду молодому человеку. К клиенту мы отношения, конечно, не имеем», — сообщил «Нашему городу» представитель тюменской компании «А-Я Авто».
Фото: Скрин сайта компании «А-Я Авто»

Стоит отметить, что организация занимается прокатом дорогих машин с 2013 года.

Ранее «Наш город» сообщал, что 14 сентября в Тюмени мотоциклист подрался с водителем Lada после ДТП. В результате аварии байкер получил травму руки.

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#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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