Пострадали четыре человека: «Тойота» протаранила «Ладу» у ТЦ «Сити Молл» в Тюмени

В тюменском ГИБДД сообщили «Нашему городу», что всё произошло на перекрёстке улиц Дружбы и Ершова. Водитель одной из машин нарушил очерёдность проезда. В результате аварии пострадали четыре человека. Медики оказали им помощь на месте ДТП.