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Updated Сегодня, 16:23

ГИБДД на дорогах Тюмени

Пострадали четыре человека: «Тойота» протаранила «Ладу» у ТЦ «Сити Молл» в Тюмени

18 сентября 2023, 16:18
Фото: 1MI
ГИБДД на дорогах Тюмени
В областной столице вечером около торгового центра на улице Дружбы столкнулись «Лада» и «Тойота».

Одна из машин вылетела на пешеходный переход. На место инцидента прибыли медики и инспекторы ДПС. На место инцидента образовалась небольшая пробка. Оба автомобиля получили серьёзные повреждения.

Фото: 2ГИС

В тюменском ГИБДД сообщили «Нашему городу», что всё произошло на перекрёстке улиц Дружбы и Ершова. Водитель одной из машин нарушил очерёдность проезда. В результате аварии пострадали четыре человека. Медики оказали им помощь на месте ДТП.

Ранее «Наш город» сообщал, что участок трассы Екатеринбург — Тюмень признали одним из самых аварийных. На Тюменском тракте с 2021 по 2023 год погибло 74 человека

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Безопасность на дорогах
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