Пострадали четыре человека: «Тойота» протаранила «Ладу» у ТЦ «Сити Молл» в Тюмени

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Одна из машин вылетела на пешеходный переход. На место инцидента прибыли медики и инспекторы ДПС. На место инцидента образовалась небольшая пробка. Оба автомобиля получили серьёзные повреждения.
В тюменском ГИБДД сообщили «Нашему городу», что всё произошло на перекрёстке улиц Дружбы и Ершова. Водитель одной из машин нарушил очерёдность проезда. В результате аварии пострадали четыре человека. Медики оказали им помощь на месте ДТП.
Ранее «Наш город» сообщал, что участок трассы Екатеринбург — Тюмень признали одним из самых аварийных. На Тюменском тракте с 2021 по 2023 год погибло 74 человека