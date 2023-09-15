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ДТП в Тюмени

Массовое ДТП в Тюмени: сразу четыре машины столкнулись на 50 лет ВЛКСМ

15 сентября 2023, 16:51
Фото: 1MI
ДТП в Тюмени
В областной столице произошло массовое ДТП. Недалеко от центра города столкнулись две «Лады», КИА и «Митсубиси».
«15.09.23 в 07:40 произошло ДТП по адресу 50 лет ВЛКСМ 50в. Красный КИА въехал в остановившийся ВАЗ 2114. Паровозом пострадало четыре машины», — сообщил тюменец Николай Николаев.

Машины были эвакуированы с места аварии, машины получили серьёзные повреждения. По данным «Нашего города» в ДТП пострадали только транспортные средства.

Фото: Фото предоставлено Николаем Николаевым

«Наш город» сообщал, что 14 сентября четыре машины столкнулись на Объездной дороге Тюмени не доезжая перекрёстка на Метелево. По предварительным данным, аварию спровоцировал пьяный водитель.

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#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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