Массовое ДТП в Тюмени: сразу четыре машины столкнулись на 50 лет ВЛКСМ

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
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«15.09.23 в 07:40 произошло ДТП по адресу 50 лет ВЛКСМ 50в. Красный КИА въехал в остановившийся ВАЗ 2114. Паровозом пострадало четыре машины», — сообщил тюменец Николай Николаев.
Машины были эвакуированы с места аварии, машины получили серьёзные повреждения. По данным «Нашего города» в ДТП пострадали только транспортные средства.
«Наш город» сообщал, что 14 сентября четыре машины столкнулись на Объездной дороге Тюмени не доезжая перекрёстка на Метелево. По предварительным данным, аварию спровоцировал пьяный водитель.